Este jueves, el Pleno del Congreso inició el debate del proyecto que plantea una nueva ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), herramienta creada para que los pequeños mineros y mineros artesanales avancen hacia la formalidad.

El texto además propone suspender el trámite e inicio de nuevos procedimientos de exclusión y, a su vez, abrir la puerta para el retorno de más de 50 mil registros que ya fueron excluidos.

16:08

17:52

El presidente de la Comisión de Energía y Minas, Victor Cutipa solicitó un cuarto intermedio para la elaboración de un nuevo dictamen que incluya las recomendaciones de los congresistas que participaron en el debate.

17:44

Wilson Quispe Mamani:

El congresista de Juntos por el Perú- Voces del Pueblo - Bloque Magisterial acusó a varias empresas mineras grandes (como Yanacocha, Chinalco, San Roberto, Antapaccay, Antamina, Las Bambas y Buenaventura) de contaminar a gran escala y dijo que existen evidencias respaldadas por OSINERGMIN. Además defendió a los mineros que protestan en la Av. Abancay, asegurando que ellos “mueven la economía del país” y que deberían tener la posibilidad de ingresar a planilla como parte de un proceso para una nueva ley.

17:32

Isabel Cortez:

Indica que desde el 2022 en adelante hubo múltiples asesinatos vinculados a la minería ilegal. Además exhortó a sus colegas a pensar bien antes de aprobar el proyecto de ley y priorizar la protección de la salud y la vida de los trabajadores.

17:30

Flavio Cruz :

“Nada garantiza que extendiendo más año se efectúe la formalización. Perú Libre propone revertir las concesiones mineras ociosas” sostuvo el vocero.

17:25

Francis Paredes:

Señala no estar en contra de los pequeños mineros o que quieren formalizarse. Sin embargo señala que la minería ilegal también está detrás de la trata de personas.

17:17

Gladys Echaíz:

“Se ha generado un régimen de impunidad para los mineros inscritos en el Reinfo. Solicito que de aprobarse este proyecto de ley, se elimine la extensión”, enfatizó la parlamentaria.

VOTACIÓN

17: 06: Se cierra la votación

A favor: 34

En contra: 58

Abstenciones: 11

17:04:

Inicia el debate para votar cuestión previa solicitada por el congresista Ilich López, cuya finalidad es que el dictamen regrese a comisión.

16: 57:

Ilich López:

“Desde Acción Popular no debe aprobarse la ampliación del Reinfo, vamos a ordenar el país. Yo planteo una cuestión previa para que este dictamen vuelva a la comisión”, sostuvo el legislador.

16:37

Guido Bellido:

“Quienes cumplen deben ser readmitidos”

16:36

El congresista Guido Bellido señala que hay un intento de un sector de congresistas, y de “la gran minería”, para afectar a los peruanos que quieren trabajar.

16:35

Ha sido aprobada la cuestión previa.

Votación:

A favor: 73

En contra: 24

Abstenciones: 8

16:25

Plantean cuestión previa para votar las disposiciones complementarias por separado. Según la congresista Gonzáles se intentaba reincorporar a los 50 mil reinfos excluidos.

16:23

Inicia el debate. Toma la palabra la congresista de Avanza País, Diana Gonzáles.

“Es falso que los 50 mil reinfos que concluyeron su proceso de formalización minera en junio eran mineros trabajadores, fuente de trabajo y que pagaban impuestos. El jefe de Sunat informó que con los 50 mil menos, la recaudación del Estado aumentó en S/ 637 millones”.

16:19

Victor Cutipa: “La comisión ha concluido que resulta necesario y razonable aprobar la ampliación del Reinfo por dos años adicionales”.

16:15

Cutipa: “La presente propuesta responde a la necesidad objetiva de continuar del proceso de formalización minera integral en el país. La iniciativa permite preservar la seguridad jurídica”.

16:08

Inicia el debate del dictamen en mayoría para la extensión del Reinfo para el 2027. Sustenta Víctor Cutipa, presidente de la Comisión de Energía y Minas.

15:59

El Ejecutivo presentó al Congreso su postura sobre la ampliación del Reinfo y planteó dos condiciones centrales: extender su vigencia por un año para evitar que sea aprovechado por la minería ilegal y mantener la prohibición de reingreso para los 50 mil mineros ya excluidos. El premier Ernesto Álvarez advirtió que, si el dictamen no se ajusta a estos lineamientos, el Gobierno observará la norma.