El Poder Judicial evalúa hoy el pedido del expresidente Martín Vizcarra para que se suspenda de manera provisional la condena de 14 años de prisión que se le impuso por el delito de cohecho pasivo propio, en el marco de los casos del proyecto de irrigación Lomas de Ilo y la construcción del Hospital Regional de Moquegua.

La evaluación se realiza durante una audiencia virtual, desde las 9:00 de la mañana, a cargo de la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional, instancia que analizará el requerimiento presentado por la defensa legal del exmandatario para suspender la ejecución de la sentencia hasta que se resuelva el recurso de apelación interpuesto para revertir el fallo condenatorio.

Durante la sesión, el tribunal superior también escuchará los argumentos del representante del Ministerio Público asignado al caso, con el fin de adoptar una decisión en los próximos días respecto al pedido de Vizcarra.

Antecedentes del caso

El 26 de noviembre de 2025, el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional condenó a Martín Vizcarra a 14 años de prisión, al considerar acreditado que, en su condición de presidente regional de Moquegua, recibió S/ 2.3 millones en sobornos de dos consorcios empresariales para favorecer la adjudicación del proyecto de irrigación Lomas de Ilo y la construcción del Hospital Regional de Moquegua.

Actualmente, el exmandatario cumple su condena en el Establecimiento Penitenciario de Barbadillo, ubicado en el distrito limeño de Ate.