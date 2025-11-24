El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, participa en este momento en la sesión de la Comisión de Constitución del Congreso, donde sustenta el pedido de facultades legislativas solicitado por el Poder Ejecutivo. La sesión se realiza desde las 10:00 a. m. en modalidad semipresencial desde el Hemiciclo del Palacio Legislativo y vía Zoom.

A la sesión también asisten 14 ministros de Estado, entre ellos los titulares de Relaciones Exteriores, Economía y Finanzas, Interior, Justicia y Derechos Humanos, Educación, Desarrollo Agrario y Riego, Producción, Comercio Exterior y Turismo, Energía y Minas, Transportes y Comunicaciones, Vivienda, Ambiente, Cultura y Desarrollo e Inclusión Social.

El Ejecutivo presenta el Proyecto de Ley 13280/2025-PE, que solicita facultades para legislar durante 60 días en cuatro ejes principales:

Seguridad ciudadana

Lucha contra la criminalidad organizada

Crecimiento económico responsable

Fortalecimiento institucional

De acuerdo con el sustento enviado al Parlamento, el Gobierno argumenta que el avance de organizaciones criminales exige marcos normativos ágiles, reformas operativas y una articulación directa entre la Policía Nacional, el Ministerio Público, el sistema penitenciario y los gobiernos locales.

Mientras expone, el premier detalla los aportes técnicos de cada sector y remarca la urgencia de aprobar medidas estructurales para enfrentar la inseguridad en las regiones del país.

