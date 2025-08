Enrique Ghersi, abogado constitucionalista y analista político, afirma con rotundidad que la actual Fiscal de la Nación Delia Espinoza ha sido derrotada tras la resolución de la Corte Suprema. Afirma que Espinoza y la Junta de Fiscales Supremos incurrirían en un grave desacato si no cumplen la orden de reponer a Patricia Benavides en el cargo de fiscal suprema. Ghersi resalta la neutralidad del juez supremo César San Martín en este caso.

Después de la resolución inapelable de la Corte Suprema en favor de la fiscal Patricia Benavides ¿qué es lo que ahora jurídicamente se debe hacer?

El Ministerio Público debe acatar la resolución. Se trata de un auto que fue materia de apelación. Por consiguiente, esta es la última instancia. La Sala Penal Permanente de la Suprema, presidida por el doctor César San Martín, ha resuelto definitivamente esta materia con un pronunciamiento de fondo. No es un pronunciamiento de forma. Ha dicho que no procede el requerimiento de la Fiscalía de la Nación de suspensión de Patricia Benavides en el cargo, porque la doctora Benavides, en cuanto fiscal suprema, es aforada. Eso significa que cualquier solicitud tiene que ser cursada, primero, al Congreso de la República a fin de que sea aprobada o archivada. Pero da la casualidad que, además, el Congreso ya se pronunció sobre esta materia archivando el caso de fondo (vía la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales). Por consiguiente, no corresponde ninguna discusión adicional.

Entonces, ¿Benavides deber volver al cargo de Fiscal de la Nación?

Lo que toca es la reincorporación de la doctora Patricia Benavides como fiscal suprema, de manera inmediata. La Junta Nacional de Justicia ha dado como plazo un día. Bueno..., se cumple el día lunes (hoy). No debería la Junta de Fiscales Supremos desacatar una decisión de la Corte Suprema bajo ningún concepto. Ahora, una discusión posterior será si le corresponde o no a la doctora Benavides, además de reincorporarse como fiscal suprema, ejercer como Fiscal de la Nación.

¿En qué situación legal, a su juicio, coloca este fallo de la Suprema a la doctora Delia Espinoza ?

El requerimiento planteado por el Ministerio Publico ha quedado sin efecto. Se podría decir, en términos periodísticos, que la doctora Delia Espinoza ha sido derrotada; ha perdido en la Corte Suprema (...) Felizmente, la Corte Suprema, en una demostración de neutralidad, el doctor San Martín, de quien todos conocemos sus ideas políticas porque no las oculta, ha dado una demostración de neutralidad política al anular, al revocar la resolución judicial anterior con un pronunciamiento de fondo. Me parece bien porque en el Perú rigen las normas legales por encima de las pasiones de las personas.

La respuesta del Ministerio Público es que la reposición de Benavides es un procedimiento pendiente de ser culminado por la JNJ.

Pero es que ya lo culminó, pues. Todo esto da la impresión de que quieren buscar un pretexto. La JNJ ordenó la reincorporación de Patricia Benavides, y para que no se reincorporara le abrieron a toda carrera una carpeta e, inmediatamente, solicitaron con esa carpeta una medida cautelar en la vía penal a través de un requerimiento de suspensión (...). Entonces (...) lo único que puede hacer la fiscalía de la Nación y, en este caso, la Junta de Fiscales Supremos, es reconocer la orden dada por la Corte Suprema de Justicia (...) De no hacerlo, estaría incurriendo en desacato. Eso me parecería muy grave.

La JNJ hizo publico, el sábado, una resolución que da por cumplida la suspensión por 60 días contra Benavides; ¿es ese el pronunciamiento de la JNJ acerca del reciente mandato de la Corte Suprema?

A la JNJ ya no le corresponde pronunciarse más. Aquí ya no hay necesidad de un pronunciamiento adicional de la JNJ. Ya se pronuncio por la reincorporación. El mandato de la JNJ está vigente, siempre ha estado vigente.

¿El Congreso tiene facultades para investigar y destituir, eventualmente, a Delia Espinoza?

Desde el punto de vista constitucional el Congreso puede hacerlo. No sé si va a querer hacerlo durante el proceso electoral. En todo caso, esas son consideraciones coyunturales que los partidos políticos que tienen mayoría en el Congreso y el control de la Mesa Directiva, evaluarán. Si embargo, desde el punto de vista estrictamente jurídico y técnico, el Congreso tiene la facultad y, eventualmente, lo podría hacer.