Enrique Valderrama, candidato presidencial del Partido Aprista Peruano, está seguro de que la salida del presidente José Jerí no afectaría en nada al cronograma electoral.

En entrevista con Correo, incluso sostiene que aunque aunque se cambie de mandatario, seguirá existiendo una alianza entre Keiko Fujimori y César Acuña.

Enrique Valderrama ganó las elecciones internas del partido Aprista. (Foto: Gerardo Marín/GEC)

Tenemos en la historia del Apra a Víctor Raúl Haya de la Torre, luego los dos gobiernos de Alan García ¿dónde está ubicado ideológicamente el Apra en este momento?

Reafirmándose en la izquierda democrática, un partido democrático social, como Haya de la Torre siempre lo definió. Un partido orientado al cambio social que respeta sin duda la apertura comercial, el libre mercado, pero que cree en el rol regulador del Estado y en la necesidad de la redistribución y la justicia social. En la línea histórica de siempre.

¿Estaría de acuerdo con privatizar Petroperú?

Ni siquiera este gobierno que entró con el ímpetu discursivo de la privatización, cuando Proinversión prácticamente le enmienda la plana y dice que no se trata de una privatización, sino una reorganización ha ido o ha consolidado el concepto hacia la privatización. Lo que sí puedo decir es que para el APRA es innegociable que Petroperú siga siendo un desangre de dinero al Estado. Eso ya no va a pasar.

¿Cómo va a cambiar esa situación?

Definitivamente hay que entrar a un proceso de reorganización, incluso podríamos deshacernos de lo que ya representa un peso muerto y evaluar lógicamente aquello que podría ser rentable, atendiendo, por ejemplo, las circunstancias como los yacimientos de petróleo que pueden haber en el mar del norte.

¿El partido contempla algún cambio en la Constitución o eso está descartado?

Sí, nosotros creemos en un reformismo constitucional, orientado hacia lo social, creemos definitivamente en que el texto del 93 no está escrito en piedra, rechazamos sin duda una Asamblea Constituyente corporativista al estilo del comunismo más simplón. Pero creemos en que hay cosas que ya no están vigentes. Por ejemplo, el tema de los contratos ley me parece que ya no es necesario, me parece que la parte política hay que mejorarla, me parece que el capítulo relacionado con tenencia de moneda extranjera, incluso tampoco lo veo necesario. Creemos incluso en una flexibilización técnicamente estudiada y relativa del rol subsidiario del Estado. Pero definitivamente no creemos en una Asamblea Constituyente, tampoco pensamos que no hay que cambiar nada, ¿no?

Pedro Castillo fue cuestionado por hablar de modificar los contratos ley...

El Apra cree en la seguridad jurídica. Me refería a constitucionalizar los contratos ley de ahora en adelante. Eso fue un momento donde el país económicamente se encontraba, digamos, un momento muy delicado. Hoy día eso ya no es necesario, se puede negociar, digamos, con el capital en otras condiciones.

Enrique Valderrama señala que la ideología del partido se reafirma en a izquierda democrática tal como Haya de la Torre lo definió. (Foto: Archivo GEC)

El Apra ha tenido líderes indiscutibles, ¿por qué no tiene un líder esta vez?

Yo creo que los liderazgos han cambiado, el liderazgo de Haya de la Torre tiene un estilo, el estilo del fundador, evidentemente. El liderazgo del presidente Alan García tuvo otro estilo y definitivamente lo que viene en el partido tiene que ser un liderazgo más colectivo, más de equipos, pero que pueda plantearle al país una voz social que hoy día se encuentra ausente. En la medida que representemos los intereses de la juventud y los sectores olvidados en el Perú, estoy seguro que la Apra colectivamente se va a fortalecer.

¿Carla García podría ser esa líder?

Creo que todos los compañeros son valiosos e importantes, aquellos que tienen amplia experiencia, aquellos que emergen como nuevas figuras y definitivamente el mix entre la experiencia y la juventud y hoy día con la decisión de las bases de potenciar una candidatura de alguien de menos de 40 años, creo que marca una tendencia

¿Federico Dantón todavía hace política con el Apra?

Tuvo una expresión a favor de mi querido compañero Javier Velázquez en la interna, así que creo que está plenamente identificado con el Apra,

¿Lo ve como un potencial líder para el partido?

Creo que tendría toda la posibilidad de avanzar en la vida política como cualquier otro joven aprista que tiene sin duda talentos y capacidades.

¿Cree que es tiempo de que Jorge del Castillo Mauricio Mulder, Jorge del Castillo y otros le entreguen el liderazgo a las nuevas generaciones?

Bueno, el candidato presidencial soy yo, no son ellos.

¿Y ha sentido su respaldo?

Sí, claro, todos los apristas van a apoyar a la candidatura presidencial sin ningún problema. Todos harán campaña de eso no hay duda.

Enrique Valderrama sostiene que todos los aprista apoyan su candidatura. Foto: Congreso

¿Están alineados? Porque usted cuestiona la permanencia de Jerí pero Jorge del Castillo no...

Creo que es una cuestión de estilos. Jorge siempre ha sido más conciliador, pero en todo caso, hoy día hasta el 12 de abril, la línea política del Apra la pone el candidato presidencial.

¿Se ha conversado de cómo afectó la reputación del partido la investigación contra Alan García por el caso Odebrecht?

Ha afectado, digamos, la propaganda derivada de un proceso que hemos considerado siempre injusto y arbitrario. Creo que los que están dedicados a los órganos de justicia politizaron la justicia en el país y afectaron a algunos y beneficiaron a otros. Hoy día lo que toca es recuperar la confianza ciudadana, representando sus intereses. Quiero que mi candidatura sea la candidatura de los transportistas, de los maestros, de los jóvenes, de las mujeres, de los hombres del campo, de los pescadores artesanales. Quiero agregar esos intereses en un gran frente social. Yo creo que eso es lo fundamental en este momento.

¿No hay un mea culpa de parte del partido? Porque por ejemplo en el caso Metro 1 de Lima hay prófugos, como el señor Jorge Cuba...

Jorge Cubra no fue parte del Apra, era un funcionario que encontramos ya digamos, en la administración pública. En todo caso, todos aquellos que hayan tenido alguna responsabilidad y un acto de corrupción deben pagar sus culpas. La obra está ahí. Nosotros hicimos el Metro de Lima en 18 meses y prometemos hoy día en la Línea 3 y 4 del Metro en cuatro años y hacer además un metro en Trujillo, un metro en Arequipa y un metro en Piura.

Recientemente se conoció que el Poder Judicial levantó el secreto bancario del Apra y otros dirigentes apristas, ¿esto afecta su reputación?

Que se investigue lo que se tenga que investigar, estoy seguro que no encontrarán nada.

¿No considera que de alguna forma afecta su candidatura?

No van a encontrar nada del partido, nunca ha estado institucionalmente relacionado con ningún acto de corrupción o lo que hay es la investigación sobre un compañero en concreto que siempre ha negado los hechos, pero en todo caso quedará en su esfera personal. En todo caso, el partido como institución no se mancha. Y bueno, si quieren hacer, digamos este este acto justamente en campaña electoral, yo creo que no hay nada en mi caso que temer, el partido no va a verse afectado.

Valderrama no considera que los procesos judiciales contra el Apra afecten su candidatura. (Foto: GEC)

¿En el partido se ha hablado de la defensa del señor Jorge del Castillo a Patricia Benavides?

Es su ejercicio profesional personal, sobre eso no tengo nada que comentar. Yo sí, he dicho que el Ministerio Público está politizado, que hay dos bandos en disputa, que me parece que ninguno tiene autoridad moral, ni la señora Patricia Benavides, ni la señora Delia Espinoza, que debe haber un concurso para nombrar nuevos fiscales supremos y despolitizar completamente al Ministerio Público.

¿Los indicios que se conocen sobre José Jerí son suficientes para vacarlo?

Nos indignamos de una manera auténtica, fuerte y justificada cuando el señor Pedro Castillo tenía reuniones nocturnas, cambiando su habitual disfraz de sombrero por una gorra. Yo creo que lo de Jerí es igual o peor. Por lo tanto, hay que actuar principistamente. Nada va a cambiar, no se va a afectar el cronograma electoral, no va haber inestabilidad. Salió Dina Boluarte y no pasó absolutamente nada. Creo que debería salir, definitivamente. Jerí es un gestor de intereses en Palacio.

Quedan al menos 40 congresistas que no van a la reelección, ¿cree que algunos de ellos tiene la capacidad para reemplazar a Jerí?

La valla no es muy alta. Por lo tanto, cualquiera en realidad podría asumir esa labor, no va a cambiar nada porque van a venir de la misma coalición. Hoy gobierna Acuña y Keiko. Como gobernaba con Boluarte, como gobiernan con Jerí, va a salir Jerí y seguirá gobernando. El punto de la ciudadanía tiene que entender es que el cambio de la política pasa por no volver a darle las confianza, ni en APP, ni el fujimorismo, ni a Perú Libre, que en realidad la triada de gobierno de estos últimos años. La no captura de Cerrón, por poner un ejemplo, porque sabemos, evidentemente hasta es público de una u otra manera la alianza de Keiko y Acuña, incluso en el caso del fujimorismo, rechazando de plano el tema de la salida de Jerí, pero se deja a veces muy suelto a Perú libre. La no captura de Cerrón fue una decisión política de Dina Boluarte.

Entonces, ¿por qué Keiko y Acuña aparecen en las encuestas?

No creo que un alto nivel de posicionamiento sea un 7% o un 2%.

Aunque la señora Keiko Fujimori siempre pasa a segunda vuelta...

No creo que Keiko Fujimori pase a segunda vuelta.

¿Con quién se vería en segunda vuelta?

Creo que una expresión de la derecha conservadora probablemente.

¿El señor Rafael López Aliaga?

Puede ser, aunque también puede ser otro.

Para Valderrama, ni Patricia Benavides ni Delia Espinoza tienen autoridad moral (Foto: Andina)

Invitó a César Acuña a un debate. El señor Luis Valdez de APP ha dicho que usted “recién está empezando en política”...

Yo le respondería que ellos están terminando en la política.

César Acuña lo calificó de “picón” porque el Apra perdió terreno...

Le digo que no se corra, que no le voy a preguntar cuánto es 7 × 8.

¿Cree que Acuña está capacitado para debatir con usted?

Todos están diciendo, todos están diciendo sus allegados que tiene la capacidad y la experiencia para gobernar. Y se supone que tiene la capacidad y la experiencia para gobernar un país como en Perú, no creo que no pueda exponer sus ideas.

¿Por qué cree que cree que hay candidatos como el señor Acuña, con la señora Keiko y otros más que van por tercera o cuarta vez como candidatos a la presidencia?

Yo no juzgo eso, sinceramente. Pero sí, creo más allá de la vez que postulan, creo que los años que una u otra manera han hecho campaña últimamente, lo cual incluye al señor López Aliaga, son tres o cuatro años de campaña. Y no pasa del 10%, lo que te da a entender siendo ampliamente conocidos es que los indecisos y la otra parte que está respaldando otras alternativas, lo que sí tiene decidido es que no van a votar por ellos.

¿Qué está haciendo para poder ganar esos votos?

Estoy intentando representar intereses y aspiraciones concretas de la gente en lugares concretos. Además de intentar dirigirme concretamente a la juventud y algunos sectores. Estoy planteando un diálogo abierto con las rondas campesinas, un diálogo abierto con el sector de transportes, un diálogo abierto con el subsectores magisteriales a los cuales puedo tener acceso, un diálogo abierto con jóvenes. Además, en circunscripciones concretas, he planteado en Piura la carretera Canchaque - Huancabamba, he planteado el puerto Etén en Lambayeque hacer los dos hospitales que le faltan, la universidad en Olmos, el crédito para los comerciantes y para los productores del campo y más.

¿Ya viajó al sur del Perú?

Voy a estar próximamente en Tacna, voy a estar en Ilave (Puno), ya estuve en Arequipa, en Cusco. Mi agenda implica visitar todo lo que pueda en estos 70 días.

¿Cómo fue su recibimiento en el sur?

He caminado por las calles de Anta. Fui a una conferencia de experiencia en el Cusco, pero luego me desplacé a Anta. Caminé por las calles y los mercados. No encontré un rechazo.

Enrique Valderrama menciona que la valla no es alta para reemplazar a Jerí. Foto: Giancalo Ávila / @PHOTO.GEC

¿Qué propone para combatir la inseguridad ciudadana?

Cinco cosas concretas. El tema del grupo especial de Inteligencia en la Policía Nacional que implica la reforma de la Policía incrementando su número de 130 mil a 250 mil, un aumento de la División de Investigación Criminal de 5 mil o 6 mil que son a 20 mil en los próximos cinco años, tecnología con una inversión de más 150% en seguridad y el control de las fronteras, una política penitenciaria mucho más agresiva en cuanto a condiciones, pero también en seguridad, contrainteligencia en los penales. Nueva infraestructura penitenciaria de 12 a 24 penales en el país y en esta primera etapa de administración privada y evidentemente un endurecimiento normativo para todos aquellos que traicionen la confianza al pueblo. Un juez, un policía, un fiscal o militar, que se coluda con bandas criminales debe merecer cadena perpetua.

Suenan a medidas a largo plazo, ¿en el corto plazo cómo reducimos la inseguridad?

Rápidamente se puede crear el Grupo Especial de Inteligencia que puede definitivamente buscar descabezar las organizaciones criminales. El GEIN fue creado en 1989, en 1990, estuvo a 15 minutos de capturar a Abimael Guzmán. La Policía es capaz siempre y cuando le des independencia, autonomía política, porque fue intervenida, degradaron generales, etcétera. Y puede definitivamente rápidamente dar resultados si tú le das el respaldo que se necesita. Eso lo pudo haber hecho Jerí, no lo ha hecho.

Sobre el grupo de Inteligencia es algo que se ha hecho, incluso en la gestión de Dina Boluarte…

Era una suerte de equipo asesor. Yo hablo de algo que tenga presupuesto, que tenga autonomía, que tenga convocatoria de lo mejor de la Policía, como un GEIN, no como un grupo asesor externo, no como una un asunto aislado. Eso no va a solucionar nada. Tienen que tener acceso a información, tienen que tener capacidad de decisión, tienen que tener, digamos, independencia operativa.

¿Cómo va a deshacinar los penales?

Creo que en eso definitivamente hay que entrar a dos dimensiones. La primera es la nueva infraestructura penitenciaria que vamos a hacer, pero lo otro es tratar de avanzar rápidamente con los siete penales que están, digamos, en proceso de construcción, algunos de manera absolutamente absurda, no avanzado, rápidamente como el penal de Ica, por ejemplo. Y definitivamente centrarnos en la peligrosidad también de los reos, todos los reos peligrosos deben estar, digamos, lo más aislados posible. Y definitivamente algunos que no implican un peligro para la seguridad ciudadana, podríamos optar por los grilletes electrónicos, para ir un poco a reduciendo. Pero creo que tranquilamente en 24 meses podemos tener una buena cantidad de esos nuevos 24 penales construidos,

¿Cómo incentivar un mayor ingreso a la Policía?

Algunos dicen que no hace falta más policías cuando yo veo clamorosamente como distintos ministros del interior y la Policía Nacional misma habla de una una falta por lo menos de 50 mil policías más en la regiones, dicen en La Libertad, faltan 3 mil o 4 mil policías más, en otras regiones igual, hacen falta policías. Definitivamente hay varias cosas. Lo primero es mejores condiciones. Miren el estado de situación del Hospital de la Policía. Creo que eso es algo que hay que evaluar. En el Gobierno de la APRA, la Policía tendrá una buena atención de salud, será respetada en su esquema de ascensos. Lógicamente, podemos hablar de potenciar un gran programa de asimilación a la Policía que implique que los jóvenes profesionales puedan haber atractivos enrolarse en la Policía y eso incremente su número. Podemos hablar de ventajas reales y fuertes para que aquellos que han hecho servicios militar obligatorio se enrolen a la Policía. Podemos descentralizar y darles más fuerza a las escuelas de la policía y creo que no están adecuadamente atendidas.

Enrique Valderrama espera poder debatir con César Acuña (Foto: APP)

¿Cuál es la postura del Apra sobre la permanencia en la Corte IDH?

No estamos a favor de la salida. Estamos a favor de endurecimiento de penas a través de la cadena perpetua, pero queremos que el asunto de la pena de muerte, no en el tema de discusión de fondo, sino en el asunto de la implementación. Por ejemplo, yo estoy a favor de la pena muerte, pero no le aplicaría en el Perú en los próximos 10 o 15 años, quizás más. ¿Por qué? Porque no hay seguridad jurídica. No puedes poner tú la vida de una persona en las manos, digamos, de jueces como los que tenemos actualmente. Muchos de ellos incluso hasta procesados por corrupción, etcétera. Creo que esa no es la solución, salirnos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Además, no garantiza nada. Yo creo que el Apra siempre tiene una tradición integracionista, una tradición de derechos humanos, a la cual no le podemos dar la espalda. Sí tenemos que liderar como país una vez que el APRA asuma el gobierno, la bandera de la reforma del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

¿Cómo hacemos para mejorar el sistema de justicia?

Meritocracia, hacer una escuela de la magistratura bastante fuerte, despolitizada, definitivamente mejorar la atención también que existe, mucha de la insatisfacción ciudadana viene por los tiempos tan largos que tarda un litigio. Creo que ahí tenemos que ser imaginativos, creo que hay que emplear la inteligencia artificial de manera más fuerte. Creo eso se está estudiando, incluso es parte DE nuestra propuesta de justicia Y definitivamente la instalación de cortes macrorregionales supremas también, creo que eso va a ayudaría mucho.

¿Están a favor de ampliar el Reinfo?

No estamos a una a favor de una ampliación del Reinfo. El Reinfo no ha solucionado nada. Creemos en la necesidad de una oferta concreta de formalización para la pequeña minería. Creemos en la posibilidad de poner al servicio a los mineros artesanales, plantas de procesamiento para que no los engañen los intermediarios o abusen de ellos en cuanto al peso y a la ley del mineral. Creo que ese es el problema de fondo y definitivamente esa posibilidad a cambio de elevación de estándares ambientales y laborales. Eso es algo fundamental. Creo que el Apra puede terminar con el problema de la informalidad relacionada al tema minero, por lo menos. Definitivamente. Y lógicamente, perseguir con toda la fuerza de la ley y los órganos de justicia, la Policía y las Fuerzas Armadas a la minería ilegal.

¿Qué propone para combatir los problemas en el sistema de salud?

Primero declarar en emergencia el primer nivel de atención primaria, creo que está sumamente crítico. Necesitamos potenciar el tema de infraestructura, de mantenimiento, de equipamiento, de profesionales, etc. A la vez la creación o la construcción de 30 hospitales en el país. La mayoría emergencistas, a la vez, la articulación del programa pronta atención, que quiere decir que pues a través de consultorios, digamos, privados con cargo a tu esquema de seguro, atenderte, así se descongestionan en los hospitales, que es un gran drama. sacar una cita se tarda un mes, dos meses, tres meses, he visto citas de seis meses, etc. Es un gran drama que tiene que terminar. Y eso se puede hacer dando pase a este gran programa, se va a llamar Pronta Atención. Creemos también que tenemos que potenciar una auténtica descentralización en el tratamiento de las condiciones cardíacas y el tema del cáncer también en el país. Vamos a levantar la bandera del costo adecuado de los medicamentos en el país Y definitivamente son un servicios potentes en salud.

¿En un gobierno del Apra proyectos como Conga y Tía María saldrán?

Creo que no hay que “Tíamarizar” o “Conguizar” el debate, pero sí creo que hay que destrabar los 60 millones de dólares de la gran minería moderna. Creo que es necesario, creo que el país necesita esa inversión. Y eso implica sacarlos adelante a través de su viabilidad social. Y por eso estamos planteando que se pueda reconfigurar el canon de un 20% del canon que vaya directamente a asignación directa de dinero a la gente que vive en hacer esa influencia de la actividad extractiva. De esa manera se eliminó los intermediarios y yo creo que sería viable la gran inversión minera.

¿Siempre y cuando les den la licencia social?

Estoy convencido de que si nosotros argumentamos adecuadamente los beneficios que va a tener para la población local, eso va a salir de todas maneras.