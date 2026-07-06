El excandidato presidencial del APRA, Enrique Valderrama, sostuvo una reunión con la presidenta electa, Keiko Fujimori, en el marco de las conversaciones que viene realizando con distintos actores políticos y económicos tras su proclamación. Tras culminar la reunión, afirmó que transmitió a la lideresa de Fuerza Popular la importancia de mantener a Julio Velarde como presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) durante el próximo gobierno.

Valderrama señaló que la continuidad de Velarde contribuiría a preservar la estabilidad económica del país. Asimismo, resaltó la experiencia del actual titular del ente emisor y recordó que su gestión comenzó durante el segundo mandato del expresidente Alan García.

“La gestión hiper exitosa del señor Julio Velarde inicia justamente en el marco del gobierno de Alan García, hacemos votos para que el señor Velarde pueda continuar en su exitosa labor dándole estabilidad económica al país”, expresó.

Fotos Jesús Saucedo @photo.gec

Descarta integrar el próximo gabinete

Valderrama también fue consultado sobre la posibilidad de asumir un cargo en la próxima administración de Keiko Fujimori. Sin embargo, aseguró que durante la reunión no se abordó ningún ofrecimiento relacionado con el futuro gabinete ministerial.

“De ninguna manera, ni se ha planteado y evidentemente yo creo que los apristas debemos enfocarnos fundamentalmente en la reinscripción, el relanzamiento, el fortalecimiento de nuestro partido. Estamos seguros que Fuerza Popular ha llegado con un equipo competente, estoy seguro que conducirá muy bien”, manifestó.

Las declaraciones de Valderrama se producen mientras la presidenta electa continúa desarrollando una agenda de reuniones con diversas autoridades y representantes de distintos sectores. Entre los encuentros programados figura una cita programada para esta tarde con Julio Velarde en la sede del Banco Central de Reserva, ubicada en el Centro de Lima.

La reunión tiene como finalidad dialogar sobre la posibilidad de que el economista continúe al frente de la institución durante el gobierno que asumirá funciones el próximo 28 de julio. La continuidad de Velarde ha sido respaldada por diversos sectores debido al papel que ha desempeñado en la conducción de la política monetaria del país.