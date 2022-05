Llamativa, poco usual, la simpatía que despierta Gustavo Gutiérrez Ticse, nuevo magistrado del Tribunal Constitucional, tanto en la izquierda radical como en la derecha. Fue abogado de Rafael López Aliaga en la última campaña presidencial. Salvó de ser eliminado del concurso al TC con votos de los congresistas José Balcázar (Perú Libre) y de Luis Aragón (AP), pero también de Nano Guerra-García (fujimorismo) y de Adriana Tudela (Avanza País). Por último, logró 17 votos de Perú Libre en el Congreso.

No niega que tuvo tratos académicos con Vladimir Cerrón y subraya que un magistrado se rige por el “principio de ingratitud” con su elector y se debe a la Ley.

¿Es usted paisano de Vladimir Cerrón, verdad?

Sí, por supuesto. A lo largo de mi trayectoria. Inclusive hemos debatido al respecto. El ha sido referente en la región Junín. Hemos tenido oportunidad de estar en algunas actividades académicas. En efecto.

Perú Libre le dio su respaldo con 17 votos, como a otros cuatro magistrados, ¿Compromete ese gesto su gratitud?

Ya le dije. De ninguna manera. Yo respeto mucho la institución parlamentaria. Yo vengo del Congreso. He trabajado quince años en el Congreso. Me siento muy honrado de mi labor legislativa que me ha permitido conocer a muchos congresistas. Y luego he estado cinco años en el ejercicio de la defensa constitucional . He conocido a varios líderes políticos. Es mi carrera profesional. No me pueden cercenar mi derecho a trabajar, ¿no? Pero mas bien mi linea doctrinaria, mi dogmática, mis libros, están apegados a los temas sociales. Creo que es por eso [que me han elegido]. Esa sería, tal vez, la razón por lo que algunos congresistas de izquierda me hayan respaldo. Pese a las versiones de ser yo fujimorista o de Renovación Popular.

¿Hipotéticamente, Cerrón podría tener el respaldo del nuevo TC para anular su condena y tener acceso a los más altos cargos del Estado?

En principio, habría que decir que el TC es un órgano colegiado. Somos siete magistrados, incluidos el doctor Ferrero (presidente). Tendríamos que tomar una decisión al respecto. Lo que no podemos negar es el acceso a la justicia si, eventualmente, esto podría ocurrir.

Yo, más bien, lo vería como un evento histórico. Que un Pleno haya podido lograr un consenso para obtener seis magistrados. Y no debe extrañar. Más bien debe ser lo usual. Que los grupos políticos se pongan de acuerdo para poder elegir a los órganos tutelares del país.

(...) Más bien invocamos al Congreso a que elija pronto al Defensor del Pueblo.

¿Cuál sería su decisión si llegase al TC un recurso del señor Cerrón pidiendo la anulación de su condena?

Eso es como si me preguntara qué voy a hacer si llegara algo del señor Fujimori. Son temas que debemos tomar, estudiar, en su debida altura, en su debido momento.

Hace una semana, los nuevos tribunos juraron en privado y sin convocatoria de prensa.

Nosotros creímos conveniente juramentar de inmediato y hacer una presentación oficial que hemos hecho el día de hoy (ayer) porque creemos que no hay tiempo de espera. Es importante tomar funciones en vista de la delicada situación que vivimos en el país.

Este nuevo tribunal fue electo, inusualmente, sin debate en el Congreso. Su comentario.

Al contrario, es usual (...) En la teoría política y constitucional es usual que los jueces constitucionales sean elegidos sin debate en razón de que estamos hablando de personalidades con prestigio, que han pasado por un concurso durante más de ocho meses , y que han estado sometidos al escrutinio público. Y cuando llegan al Pleno, es el respaldo del Parlamente el que va a decidir si es o no nombrado magistrado del TC.

¿Cómo debería el TC afrontar los problemas relacionados con altos funcionarios de este Gobierno?

(Pausa de varios segundos) Bueno. Como dije, en defensa de la democracia, con apego a los principios y valores constitucionales, en resguardo de la democracia representativa, de la dignidad de nuestra forma republicana de gobierno. Yo creo que el TC tiene que ser el primero que defienda y, finalmente, promueva el cumplimiento de los mandatos constitucionales.

¿El caso Alberto Fujimori será un desafío a la independencia del Tribunal Constitucional?.

Está en su legitimo derecho de interponer los medios que le franquea la Ley. Y, una vez que llegue al TC, si es que llega, nos pronunciaremos.

Hay gran controversia en el tema de la Sunedu. ¿Estaría el TC a la altura para enrumbar el Estado hacia una educación superior con verdadera calidad?

Otra vez, acá tampoco puedo adelantar opinión. (...) No podría afirmar algo al respecto, pero sí evaluaremos en su momento el régimen educativo porque la Constitución establece modelos y le otorga al legislador un margen de configuración de los modelos como tales. Nosotros, lo que tenemos que hacer es resguardar que la utilización de ese modelo sea compatible con los mandatos constitucionales, y eso lo vamos a hacer cuando ese caso llegue a nuestras manos.

VIDEO RECOMENDADO

Pedro Castillo: UCV rechaza cuestionamientos por dedicatoria a su hija en tesis de maestría