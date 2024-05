El renunciante procurador general del Estado, Javier Pacheco, consideró que la decisión del Poder Judicial de ratificar la reposición de María Caruajulca como titular de la Procuraduría es “un ataque a la defensa jurídica del Estado”.

En una entrevista con Canal N, Pacheco Palacios afirmó que la Primera Sala Constitucional de la Corte Suprema no “tomó en cuenta que la demanda principal ha sido declarada incompetente, y la medida cautelar en primera instancia fue declarada improcedente”. Además, opinó que el accionar de dicha sala estaría motivado por “otros intereses”.

“Saca una resolución inexplicable en la cual pide reposición, afectando mis derechos como procurador general en actividad y, adicionalmente, obligándome quizás a también seguir el camino del amparo, a pedir una indemnización”, agregó.

Asimismo, descartó tomar alguna de estas medidas porque, desde su perspectiva, quien haya ocupado el cargo de procurador general “tiene que dar una lección”. Además, resaltó que en su carta de renuncia deja en claro que no iniciará ningún proceso para retornar al puesto.

“¿Cómo voy a atacar, obligado por esta sala, a la entidad a la que juré defender muchos años? (...) No puedo ir en contra de la entidad que me ha hecho profesional, que me ha formado. Y que ahora yo tenga que ir con un amparo, a pedir una indemnización. ¿Al estilo de quién?”, criticó.

Aunque evitó hablar sobre la defensa legal de María Caruajulca, Javier Pacheco calificó como “un ataque” a la institucionalidad de la Procuraduría General la decisión de la Sala Constitucional. Según su declaración, esta fue la razón por la cual tomó la decisión de renunciar a la entidad.

Además, negó que hubiera habido resistencia ante la llegada de Caruajulca a la sede de la Procuraduría, ya que en ningún momento la PGE había sido notificada sobre el cumplimiento de su reposición.

“No hubo resistencia, se le dijo: ‘Señora, acá no hemos recibido ninguna indicación del Ministerio de Justicia, vaya usted allá”, explicó.

No obstante, acusó a Caruajulca de hacer un “show”. En ese sentido, puntualizó que la hicieron pasar al lobby del edificio para explicarle la situación.

Pacheco explicó que Caruajulca fue recibida por una representante del área legal, quien le informó que lo que estaba haciendo era “ilegal” porque no había ninguna información oficial. “Y como una entidad del Estado no podemos estar al periodicazo. No podemos ser sorprendidos por cualquiera que se presente con un documento”, acotó.

El renunciante enfatizó que en su momento él se presentó ante la Sala Constitucional para manifestar que el puesto de procurador está ocupado, al igual que hizo el ministerio, pero que esto fue ignorado por los magistrados. “La Sala no hizo caso. Rechazó mi apersonamiento. Bajo ese contexto, por supuesto que me quedaba hacerme la víctima, armar otro show e ir y pedir una indemnización, lo cual rechazo. Uno tiene que tomar decisiones ejemplares”, añadió.

Finalmente, reiteró que la Sala estaría actuando de “manera sesgada” e “ilegal” al no darle la oportunidad de exponer su posición. Sin embargo, como respeto a la institución y a su trayectoria en el sector público decidió renunciar a su cargo. “Como funcionario público me corresponde tomar la mejor decisión para mi entidad”, concluyó.