Erfurt Castillo Vera juró este martes 24 de febrero como nuevo ministro de Educación (Minedu), en una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno y encabezada por el presidente de la República, José María Balcázar.

Cabe recordar que Castillo Vera asume el cargo en reemplazo de Jorge Figueroa Guzmán, quien formaba parte del gabinete ministerial dirigido por Ernesto Álvarez, expresidente del Consejo de Ministros.

Perfil del nuevo titular del Minedu

El nuevo ministro de Educación es doctor en psicología y cuenta con un diplomado en Rediseño de Procesos y Reingeniería. Además, posee experiencia como gerente de recursos humanos en empresas tanto del sector público como privado.

Realizó su doctorado en psicología en la Universidad Nacional Federico Villarreal y cuenta también con un diplomado en ESAN.

Entre sus experiencias laborales, se desempeñó como Jefe de Desarrollo Organizacional en Telefónica entre 1996 y 1999, y ocupó el cargo de Jefe de Recursos Humanos durante cuatro años en la Superintendencia de Banca y Seguros.

Asimismo, ejerció como catedrático de pre y post grado en la Universidad de Lima entre 2008 y 2013.