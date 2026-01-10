El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, se refirió al próximo paro anunciado por el sector transportes y afirmó que la medida responde a motivaciones políticas. Durante una entrevista en el programa 24 Horas, el premier vinculó la protesta convocada para el 15 de enero con el inicio de la campaña electoral para las elecciones parlamentarias, regionales y municipales de este año .

El jefe del Gabinete aseguró que las movilizaciones no atacarán la raíz de la criminalidad que afecta a los transportistas, un problema complejo que demandará años de trabajo institucional para ser controlado.

“Este no es un problema que se resuelva con uno, dos o tres paros”, enfatizó Álvarez, cuestionando la huelga.

Lanza graves acusaciones

En otro momento, el premier lanzó una acusación directa al asegurar que ciertos transportistas facilitan información a las bandas criminales que extorsionan a las empresas del rubro.

“Lamentablemente sí, como hay malos policías y malos fiscales, también hay malos transportistas que dan datos o incluso integran estas organizaciones”, expresó.

Pese a las críticas, el primer ministro confirmó la reunión que sostendrá el Ejecutivo con líderes gremiales como Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de Transporte. El premier reiteró que el diálogo es la vía preferida, pero dejó claro que no habrá marcha atrás en la agenda gubernamental frente a presiones externas .