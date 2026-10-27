El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, propuso construir cárceles modulares con paneles prefabricados para reducir los costos y el tiempo de ejecución de nuevos establecimientos penitenciarios. La iniciativa busca atender la sobrepoblación en las prisiones y facilitar la resocialización de los internos que no son violentos.

Sobre esta propuesta, el titular del sector explicó que el objetivo es habilitar estos espacios de manera más rápida y económica.

“Queremos apostar por una cárcel modular, con paneles prefabricados, construirla lo más rápido posible y de la manera más barata para que sea para reos que no son violentos”, afirmó.

Agenda en El Salvador

Álvarez viajará a El Salvador del 28 al 31 de octubre para conocer las medidas que adoptó el gobierno de Nayib Bukele durante la etapa inicial de su lucha contra el crimen organizado. La delegación también busca conocer el sistema que articula a fiscales, jueces y policías especializados en la intervención contra las pandillas conocidas como maras.

Como parte de la agenda, está prevista una visita al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), uno de los establecimientos penitenciarios salvadoreños. La visita oficial incluye, además, una reunión privada entre la presidenta Keiko Fujimori y Bukele, así como un encuentro ampliado con ministros de Estado.

La agenda contempla reuniones con autoridades salvadoreñas de Justicia y Seguridad Pública, Educación, Ciencia y Tecnología, y Salud. El propósito es recoger experiencias sobre las estrategias de seguridad y el funcionamiento de las instituciones involucradas.