El expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Álvarez, cuestionó la pertinencia temporal de cualquier resolución sobre el habeas corpus de Vladimir Cerrón. El exjefe del Gabinete Ministerial argumentó que un pronunciamiento tardío del máximo intérprete constitucional carecería de utilidad práctica una vez concluidas las etapas clave del proceso electoral.

El líder de Perú Libre enfrenta una orden de prisión preventiva por 24 meses dictada en el marco de investigaciones por organización criminal y lavado de activos. La Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior Nacional ratificó dicha medida el pasado mes de enero.

La defensa de Cerrón Rojas solicitó declarar fundada la demanda de hábeas corpus para anular las resoluciones que rechazaron sustituir la prisión preventiva por una medida menos restrictiva. El Tribunal Constitucional programó la audiencia de revisión para mañana miércoles 11 de marzo, apenas 20 días después de presentada la solicitud.

Expremier justifica celeridad del caso

Ernesto Álvarez justificó la celeridad en la programación de la audiencia por la proximidad de los comicios generales. El jurista reconoció que esta urgencia resulta comprensible independientemente de la identidad del recurrente o su trayectoria política.

Respecto a la priorización del caso, Álvarez explicó que el tribunal otorga preferencia a situaciones de daño inminente e irreversible. La preclusión de las etapas electorales justificaría plenamente esta aceleración procesal.

En relación con esta valoración temporal, el exmagistrado destacó la importancia de resolver antes de que concluyan los plazos para la participación de candidatos en debates.

“Yo creo que, en teoría, sí cabe la posibilidad y ha sucedido en varios plenos del tribunal que se dé celeridad al pedido de una persona por encontrarse en peligro inminente de que el daño sea irreversible. Ustedes saben que las etapas del proceso electoral precluyen y, por tanto, si fuese un tema justo, de justicia, sería ridículo que el tribunal se pronuncie justo cuando ya precluyó la etapa de la participación de candidatos”, expresó.

El analista jurídico precisó que el Tribunal Constitucional opera con independencia de presiones mediáticas o percepciones públicas. La aceleración responde a criterios procesales objetivos relacionados con la necesidad pública.

Álvarez mencionó que el tribunal prioriza conflictos entre poderes del Estado o casos donde derechos fundamentales enfrentan restricciones graves. En el presente caso, el derecho a participar en el proceso electoral representa el elemento central de la controversia.

Sin embargo, el exjefe del Gabinete expresó su oposición personal a un eventual fallo favorable para el líder de Perú Libre. El jurista fundamentó su posición en la trayectoria judicial del recurrente y su ideología política.

Sobre esta discrepancia entre procedimiento y mérito, Álvarez dejó clara su postura frente a la posible resolución a través de un enlace en RPP.

“Ahora bien, si usted me pregunta ‘¿le parece a usted bien?’, yo le diría: no. Salvo que haya un argumento muy poderoso en la sentencia, yo no hubiera firmado eso porque, además, de ser una persona que ha sido condenada por la justicia ordinaria, su prédica política, ideológica va en contra del sistema democrático en el que yo creo. Por tanto, en principio, no encuentro una explicación y por eso espero leer la sentencia del tribunal si es que se da el caso en que lo favorezca”, sostuvo.

Segnformación periodística reciente reveló la existencia de una resolución preliminar con cuatro votos a favor de la demanda de Cerrón Rojas. El fallo declararía vulnerado el derecho a la debida motivación de resoluciones judiciales conexo al derecho a la libertad personal.

La parte resolutiva anularía la resolución que declaró infundada la solicitud de variación de prisión preventiva por otra medida menos gravosa. La decisión se refiere específicamente al proceso por organización criminal y lavado de activos seguido contra Vladimir Roy Cerrón Rojas.