Ernesto Zunini, secretario general del partido Juntos por el Perú (JP), agrupación que tiene como candidato presidencial a Roberto Sánchez, no descarta que dialoguen con otras agrupaciones ideológicamente opuestos a ellos con miras a la segunda vuelta.

En entrevista con Correo, el virtual diputado sostiene que Cuba es un país abandonado por la comunidad internacional, mientras que Venezuela se convirtió en socio de Estados Unidos.

Roberto Sánchez disputará la segunda vuelta contra Keiko Fujimori. (Foto: GEC/Composición)

¿Hay posibilidades de conversar con Rafael López Aliaga?

Nosotros no tenemos ningún inconveniente de conversar con todos los políticos que han participado en el proceso electoral, siempre y cuando sea un diálogo sincero, abierto, público y sobre la base de los problemas que le afectan a la gente. Yo creo que el señor López Aliaga sí debe explicarle al pueblo peruano y sobre todo a sus electores, porque se ha referido de tan mala manera a muchos de nuestros compatriotas del sur y la zona rural.

¿Ustedes lo buscarían o esperan que Renovación Popular se acerque?

En realidad nosotros estamos en este momento priorizando aquellas organizaciones políticas con las que tenemos algún nivel de afinidad y coincidencia programática. Sobre todo nos llama la atención el cambio de actitudes de López Aliaga. Y creo que es importante que se ponga de acuerdo para saber si esa es una posición orgánica o es una posición personal, porque mientras él dice que no va a dar tregua, la señora Norma Yarrow dice que va a esforzarse por vacar en un eventual triunfo de JP.

Si Renovación Popular, de manera institucional, quiere conversar con Juntos por el Perú, bienvenido sea, pero sería muy importante que primero ellos se pongan de acuerdo, porque aparentemente no hay un consenso al respecto ni tampoco hay claridad sobre la interpretación de los resultados del proceso electoral y tampoco hay claridad sobre lo que quieren para el país.

¿Se han reunido con alguien del Buen Gobierno?

Estamos en ese esfuerzo. Nos hemos reunido con los dirigentes de Primero la Gente, que no es una organización política de izquierda, con Perú Federal, que tampoco es una organización política de izquierda, y otros. Hemos tenido una conversación institución con Ahora Nación, Venceremos y Primero la Gente.

¿Y con alguien del partido Obras?

Claro que sí, yo puedo decir públicamente que como secretario general he dialogado con el secretario general de Obras, pero hasta el momento no tenemos acuerdo con ellos.

Juntos por el Perú estaría dispuesto a dialogar con Rafael López Aliaga. (Foto: Captura/Facebook/@Rafael López Aliaga)

¿Tienen una fecha para presentar al equipo técnico?

Todavía no, pero hoy hay algunas personalidades que ustedes van conociendo, porque Roberto Sánchez lo va anunciando. Esa fecha de presentación formal, seguro será en el transcurso de los próximos días.

Roberto Sánchez dijo que podría tomar un café con Julio Velarde, pero su vocero económico Pedro Francke fue bastante crítico con el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), ¿no cree que le resta puntos?

El señor Pedro Francke tiene todas las credenciales, primero, éticas, y segundo, políticas y profesionales, para integrar y liderar parte del equipo económico de Juntos con el Perú. Y además, durante su gestión como el ministro en la cartera de Economía, él ha sido respetuoso de la autonomía del BCR, y cuando ha tenido que proponer al Ejecutivo que designe miembros del directorio del BCR, ha propuesto personas altamente calificadas que conocen del tema. Por lo tanto, creemos que Pedro Francke no le hace daño al país y mucho menos al partido.

¿El partido ratificará sí o no a Julio Velarde frente al BCR?

El caso del señor Julio Velarde está superado. Si él desea mantenerse en el cargo, porque había anunciado su retiro, lo evaluaremos en su momento. Pero más allá de eso, nuestro compromiso es respetar la institucionalidad. Por lo tanto, no hay una razón objetiva para que la población, ni los medios de comunicación ni el empresariado, tengan miedo a la propuesta de JP.

¿Se respetarán los contratos vigentes con inversores privados?

Bueno, hemos señalado que no nos interesa revisar cualquier contrato. Nos interesa revisar la figura legal de los contratos ley que están establecidos a nivel constitucional y sobre todo, auditar a aquellos que están vinculados a casos de corrupción. Estamos buscando, priorizando estos contratos que tienen que ver con sectores que son estratégicos para el desarrollo nacional, que pueden promover, por ejemplo, la diversificación productiva del país, la industrialización del país, así como aquellos contratos que son lesivos a los derechos de la gente. Entonces, esto tampoco tiene que generar ningún tipo de alarma, porque los únicos que deberían preocuparse son aquellos que están vinculados a casos de corrupción. Por lo demás, yo creo que va a favorecer más bien al país que el Estado recupere la capacidad de regularizar, de revisar, de sanear algunos contratos que abiertamente son lesivos al interés nacional.

Ernesto Zunini sobre Julio Velarde: "Si él desea mantenerse en el cargo, porque había anunciado su retiro, lo evaluaremos en su momento". (Foto:GEC)

¿Nos puede especificar uno o dos puntos que quieren cambiar de la Constitución?

Hay varios puntos que se deben de modificar en la Constitución y creo que en esto, incluso en nuestros adversarios, coinciden con nosotros porque han venido modificando a diestra y siniestra esta Carta Magna. Esta Constitución ya no es la Constitución del año 93, por lo tanto, es mentira como dicen algunos líderes futuristas que ya no hay nada que cambiar en la Constitución porque lo contempla todo y porque todo es perfecto. El espíritu de una ley cambia conforme cambian los tiempos, cambian las necesidades de la gente. Hoy, por ejemplo, hay alguna serie de necesidades que nosotros creemos que el Estado debe de garantizar. Por ejemplo, el derecho a la conectividad que es mucho más amplio que el derecho al Internet.

¿Algo más?

Por ejemplo, el derecho a acceder a la educación superior, el derecho a la formación contínua para que nuestros jóvenes tengan la oportunidad de ser profesionales. Hoy en día, en la sociedad del conocimiento, en la Cuarta Revolución Industrial, es imposible concebir un proyecto de desarrollo nacional manteniendo al 70% de nuestros jóvenes fuera del sistema de educación superior. El Estado tiene que comprometerse a que todos nuestros jóvenes tengan más años y acrediten un nivel de estudio superior. Son cosas que se pueden modificar.

También en el artículo 206 de la Constitución que establece justamente que es única y exclusivamente competencia del Congreso de la República modificar la Constitución. Aquí hay un poder soberano, un poder constituyente que es del pueblo y que no puede ser desconocido por un poder constituido como es el Congreso de la República. También queremos regular el tema de la vacancia presidencial.

¿Cómo pueden hacer cambios en la Constitución si solo se pueden hacer reformas desde el Congreso y no tienen mayoría?

Nuestra prioridad es darle gobernanza al país. Iremos priorizando, iremos viendo cómo es que se configura una mayoría que tenga como prioridad número uno devolverle la tranquilidad al pueblo peruano e incluso al empresariado, porque ellos son los principales afectados de que hayamos tenido en los últimos 10 años hasta nueve presidentes de la República. Es un Estado que no puede llegar a la gente con bienes y servicios de calidad porque cada seis meses tenemos nuevos viceministros y un ministro no te dura ni un año en la cartera. Esta es una crisis que no se originó con Pedro Castillo, sino que se originó porque nuestros opositores han hecho y han deshecho con el Ejecutivo y han calzado las propuestas de ministros y funcionarios públicos a su medida para copar el Estado. Todo el mundo lo sabe, todos los peruanos saben lo que está pasando, por lo tanto, el tema constituyente es una aspiración que tenemos nosotros, pero la base lo fundamental, lo urgente, lo crítico, es devolverle la gobernanza esas serán nuestras prioridades.

Entonces, ¿se descarta un eventual cierre del Congreso de no conseguir las reformas?

No es nuestra vocación cerrar el Congreso, de ninguna manera, nosotros aspiramos a llegar a una mayoría en diálogo generando consensos pero no tranzando, no llegando a acuerdos bajo la mesa, poniendo intereses privados por encima del interés público, intereses de grupo, nosotros queremos una agenda que sea escrutada que sea auditada por la población y los partidos que participen de esta agenda explicarán al pueblo cuáles son los compromisos que están asumiendo no con nosotros, sino con la ciudadanía y los que no, también dirán a quienes defienden y a quienes representan que el pueblo lo sepa.

Juntos por el Perú no tendrá mayoría en el Senado ni en la Cámara de Diputados. (Foto: GEC/Mario Zapata)

¿Cuál es la postura que tiene sobre las elecciones en Venezuela? ¿fueron democráticas?

Bueno la verdad no tenemos mayor información sobre los detalles del proceso, pero lo que yo sí le puedo decir es que hoy en día Venezuela es un país que se ha convertido en socio de los Estados Unidos y que el mismo gobierno norteamericano no ha reconocido la sucesión constitucional del mandato del señor Nicolás Maduro haciendo negocios y trabajando con la señora Delcy Rodríguez. Entonces, entre países no hay amistades, hay intereses y nosotros tenemos que priorizar el interés nacional a la hora de establecer nuestras políticas de relaciones con otros países ¿Cómo es posible que tengamos un millón de venezolanos que demandan de nuestros servicios públicos pagados con impuestos de todos los peruanos y no nos permitamos tener una relación con Venezuela por un asunto de carácter ideológico?.

¿Cuál es su opinión sobre la intervención de Estados Unidos en Venezuela?

No, no fue lo correcto, de ninguna manera. Es inaudito que un gobierno extranjero de manera unilateral ejerza una acción militar sobre un Estado soberano, no importa si es Venezuela si es Corea del Sur, Japón, China, nosotros creemos en la soberanía de los pueblos, en la autodeterminación de los pueblo. El mismo gobierno de Estados Unidos, cuando tranza con el gobierno venezolano, reconoce que hay una legitimidad en ese gobierno caso contrario pues lo hubiese traído el señor Edmundo o lo hubiese traído la señora María Corina Machado quien encima fue descalificada por el propio Donald Trump, entonces no podemos pretender ser más papistas que el Papa si los norteamericanos son más pragmáticos a la hora de defender sus intereses nacionales, porque es que nosotros tenemos que estar repito.

¿Qué postura tiene sobre Cuba?

Cuba no es a estas alturas un gobierno de izquierda ni de derecha, ahí no hay capitalismo ni comunismo, lo que hay es un país abandonado, olvidado por la comunidad internacional y que es víctima también de un bloqueo asesino y criminal, el cual nosotros condenamos. Como un país que tiene relaciones diplomáticas con Cuba y que creo que estamos llamados a ser solidarios con cualquier pueblo de América Latina que esté en esas condiciones deplorables de abandono, ahí hay un país que sobrevive al margen de las ideologías.

¿JP aspira a tener un modelo como Cuba o Venezuela?

Eso es completamente ilógico. El principal socio comercial de Perú es hoy China y China, si tú le preguntas formalmente al gobierno chino te va a decir que es un país comunista. Entonces, yo creo que ya debemos de superar ese maniqueísmo que se nos ha querido imponer por parte de una derecha y realmente se ha quedado sin argumentos se ha quedado sin proyecto país, se ha quedado sin proyecto político y recorren a la manipulación y al miedo, eso pudo funcionar en los noventa, pero estamos en el 2026, ahora lo que corresponde es generar un debate sobre los problemas públicos con responsabilidad y sin generar miedo a la gente.

Zunini considera que Venezuela se ha convertido en socio de Estados Unidos. (Foto de Federico PARRA / AFP).

César Tito Rojas fue dirigente del Movadef ¿JP le abrirá las puertas a otras personas que formaron parte de ese movimiento?

En lo personal desconozco el pasado del señor Tito, pero si tenemos al JNE, ONPE, etc, que determina que tiene derecho a participar y ser elegido, ¿nosotros por qué lo vamos a observar? No tendríamos derecho si es que la misma población lo acaba de elegir. Por lo tanto, es un representante legítimo del pueblo.

¿Si JP indulta a Castillo lo hará con otros expresidentes?

El presidente Roberto Sánchez no ha hablado del indulto de otros expresidentes. Hay un compromiso político y hay una voluntad política nuestra de indultar a Pedro Castillo, pero yo sí creo que debería también ser en el marco de una amplia política de reconciliación nacional por reparación, por justicia y sin venganza.

¿Van a girar de estrategia o insistirán con hacer campaña en Lima?

Lima es una ciudad que concentra 10 millones de habitantes y es una ciudad principalmente de provincianos, por lo tanto, nosotros vamos a seguir trabajando en Lima, aspirando a que el voto provinciano se parezca cada vez más a nuestras ciudades de origen donde Roberto Sánchez ha construido una sólida mayoría.

¿Qué más están haciendo para captar el voto de los jóvenes?

Nuestra prioridad es darle al país un mensaje de amplitud, un mensaje de solvencia ética y profesional y para eso, Roberto Sánchez va a presentar un equipo profesional de primer nivel. Sobre la base de eso, nosotros tenemos varias propuestas dirigidas a la juventud de nuestro país, hemos hablado por ejemplo de reconocer el derecho de acceder a la educación superior pero también esta semana, Roberto va a lanzar una nueva propuesta vinculada al acceso al mercado laboral y a la mejora de oportunidades para los jóvenes, pero le reservo a él que pueda dar la primicia.