El partido político Podemos Perú anunció la disolución inmediata de su bancada parlamentaria y el inicio de una “reestructuración total” de la organización, según un comunicado difundido por su Comité Ejecutivo Nacional el 21 de mayo.

El pronunciamiento señala que la decisión fue tomada “a pedido de las bases a nivel nacional” y por acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional, como parte de un proceso de reorganización política e institucional.

Partido anuncia medidas internas y proceso disciplinario

En el documento, la agrupación informó que la primera medida será la disolución inmediata de la bancada en el Congreso de la República.

Asimismo, anunció el inicio de procesos disciplinarios contra militantes sobre quienes existan denuncias por presuntos actos de corrupción. El comunicado precisa que dichos procedimientos podrían derivar en expulsiones definitivas del partido.

La organización política también informó que se elegirá a un nuevo secretario general nacional, quien tendrá la responsabilidad de liderar las acciones destinadas a la renovación institucional y al proceso de reinscripción partidaria.

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Podemos Perú afirma que busca renovar su organización

El comunicado sostiene que esta nueva etapa busca renovar el “compromiso fundacional con la transparencia” y fortalecer la representación política del partido a nivel nacional.

La agrupación concluye señalando que el proceso apunta a reorganizar la estructura interna de la organización política y recuperar su presencia institucional en el escenario político peruano.