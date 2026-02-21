El juicio oral contra el presidente José María Balcázar por presunta apropiación ilícita como decano del Colegio de Abogados de Lambayeque (ICAL, 2019-2020) inicia el 16 de junio. La Fiscalía acusa al mandatario de recibir pagos de agremiados en cuentas personales sin devolverlos a la institución.

Al respecto, Víctor Pariona, abogado de Balcázar, reconoció los depósitos en nuevas cuentas personales de Balcázar, pero lo justificó como “tema administrativo” por conflictos internos con la directora de Economía, quien bloqueaba movimientos en la cuenta mancomunada. “Todos estos fondos fueron destinados a la administración del ICAL para evitar paralización de gestiones”, explicó.

El letrado rechazó de plano que se trate de una presunta apropiación ilícita, pues afirmó que el dinero se devolvió al colegio, aunque sin “entrega formal” por el desorden posterior con el sucesor y un autoproclamado decano. Sostuvo que un informe pericial en el expediente confirma que no hubo perjuicio económico al ICAL, y que los fondos se usaron en actividades académicas y administrativas.

Víctor Pariona evitó confirmar la asistencia del mandatario a la audiencia: “Es muy pronto, estamos coordinando”. Sin embargo, destacó que el cargo presidencial no impide comparecer y que su patrocinado ha asistido a todas las citaciones previas.

La Fiscalía detalla que José Balcázar abrió dos cuentas en Caja Municipal Trujillo para colegiaturas, cuotas y fondo mortuorio hasta diciembre de 2020, pese a requerimientos de la directora Rosa Pizarro y el vicedecano Yuri Díaz, sin que los fondos regresaran al ICAL conforme a estatutos.