El tradicional lema !Adelante! acuñado por Fernando Belaunde Terry parece no sintonizar con la situación política que atraviesa el partido de la lampa en medio de la contienda electoral en Áncash.

El último fin de semana se reveló que Eifilín Ríos Durán, candidata al Congreso (con el N° 4) por Áncash, denunció al N° 2 de su lista, Carlos Miranda, por haberle solicitado S/15 mil a cambio de participar en una actividad de bienvenida al exlegislador Yohny Lescano.

El hecho

Carlos Miranda invitó a Yonhy Lescano a participar del evento en el que promovía su candidatura. Precisamente, Lescano estuvo en dicho cónclave con un chaleco rojo con el N° 2 del candidato Miranda.

Aquí iniciaría el problema luego que en redes sociales se viralizara un video en donde la propia candidata realiza la denuncia.

Eifilín Ríos acudió el último viernes al local acciopopulista para expresar su molestia ante Lescano. Según ella, Miranda le había advertido que no acuda porque no había realizado su aporte.

Garantías

Entre tanto, EifilinRíos, luego de este hecho, pidió garantías para su vida, pues sostiene que habría recibido hasta amenazas por parte de Miranda.

“Me dijeron que si quería participar tenía que invertir, exactamente, S/15 mil. Eso me dijo el candidato Carlos Miranda. Me llamó para decirme que no me aparezca en el evento, y que si me aparecía, me iba a sacar a patadas”, dijo.

“He pedido garantías para mi vida. El partido no se ha comunicado conmigo, pero iniciarían una investigación del caso”, sostuvo en diálogo con Correo.

Añadió que antes de revelarse el hecho solicitó al partido someter a Miranda a disciplina por su comportamiento, pero no recibió el apoyo. “Ya no lo espero tampoco. La defensa es una cosa individual”, agregó.

Miranda, según Ríos, ejerce el periodismo en Huaraz y tiene un programa de televisión que ahora ha dejado por su candidatura.

Además, adelantó, presentará hoy una denuncia ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por acoso político, y un recurso similar ante la fiscalía de Prevención del Delito.

“Yo he tomado esta decisión de hacer esta denuncia porque no es la primera vez que me insulta. Sin embargo, es la primera vez que me amenaza físicamente”, expresó.

Deslinde

El excongresista Yohny Lescano, quien participó en el evento, sostuvo que el caso será investigado en su partido, pero dejó en claro que él no tiene ningún tipo de injerencia en el reciente episodio.

“Ella denuncia al candidato y me pide que se investigue; vamos a pedir las declaraciones de los dos candidatos y las pasaremos al partido para que siga su procedimiento”, manifestó el exlegislador.

El acciopopulista fue enfático en señalar que él no está involucrado, explicando que, incluso, Ríos en todo momento le expresa su respaldo y respeto.

“Estoy abocado a acompañar a los candidatos que me han invitado en diversas regiones a tomar procedimientos sin estar prejuzgando nada”, precisó.

Ante ello, dijo estar tranquilo pese a que desde Fuerza Popular y el Apra tratan de perjudicarlo en todo momento.

Investigación

A su turno, el presidente de Acción Popular e integrante de la Comisión Política (CP) Mesías Guevara, aseguró que se trata de un caso aislado que será investigado.

“Estamos pidiendo información a la base de Huaraz, estamos dando la atención a la denuncia en la dimensión que corresponde lo más pronto posible (...) Si hay responsables, habrá que sancionarlos”, manifestó.

No descartó que el tema pase por “una disputa interna” entre candidatos, lo que, considera, ocurre en todos los partidos.

Guevara anotó que la Comisión Política estará a cargo del caso y cursarán un oficio a los involucrados para que ofrezcan sus descargos respectivos.

Enfatizó que él viene a Lima por motivos de trabajo muy seguido y en esas visitas buscará tener la ocasión de reunirse con la Comisión Política para analizar el tema.

Subrayó que si es que se halla responsable a Miranda, el personero legal será consultado si existe la posibilidad de usar un mecanismo que ayude al retiro de su candidatura. “Yo sí estaría de acuerdo (con eso) porque el partido tiene que dar cuentas claras”, aseveró.

Asimismo, negó que Lescano tenga alguna responsabilidad en el hecho, porque los líderes partidarios van por todo el país propiciando candidaturas de los postulantes. “No creo que esté involucrado, no respaldo ni tampoco lo acuso, pero sí debemos investigar”, sentenció Guevara.

Mientras tanto, Edmundo Del Águila Morote, también miembro de la Comisión Política, explicó que una denuncia es analizada cuando un integrante del partido la presenta o si el partido la hace suya de oficio.

Si bien dijo no tener conocimiento de la existencia de una denuncia enviada a la CP,, recordó que fue él mismo quien reenvió las publicaciones de este caso al Comité para que estén enterados del caso.

Este diario llamó a Otto Guibovich, candidato de AP, para que conocer su impresión sobre la alusión hecha por Carlos Miranda en su contra, pero no respondió en ninguno de sus dos celulares. También se le dejó mensajes.