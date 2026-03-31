El debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) continúa este lunes 30 de marzo con el desarrollo del bloque temático enfocado en educación, innovación y tecnología.

En esta etapa participan Carlos Espá (Sí Creo), Yonhy Lescano (Cooperación Popular) y Carlos Álvarez (País para Todos), quienes conforman la terna 2 y presentan sus principales propuestas orientadas a mejorar el sistema educativo y fortalecer el acceso a herramientas digitales.

Propuestas de los candidatos

Carlos Espá (Sí Creo):

“Creemos en la libertad de las familias para decidir la educación de sus hijos. Vamos a luchar por una educación excelente de la mano de las APAFAs, que son nuestros principales aliados. Si una familia de escasos recursos decide libremente poner a su niña o niño en un colegio particular, lo vamos a reconocer a través de un bono educativo mediante los 7,000 soles que se ahorra el Estado cada vez que una familia pone a su hijo en un colegio particular.”

Yonhy Lescano (Cooperación Popular):

“La educación es un derecho, en el Perú se ha convertido en un negocio. El Estado tiene que fortalecer y garantizar la educación pública en los colegios y en las universidades, y capacitar al magisterio nacional que está absolutamente abandonado. Hay 22,000 colegios públicos destruidos que requieren reconstruirse. Compraré un satélite de telecomunicación para dar internet gratuito a los estudiantes, profesores y universidades públicas.”

Carlos Álvarez (País para Todos):

“¿Podemos hablar de educación de primera calidad cuando los niños de Yauca estudian en los baños porque las aulas se caen a pedazos? Cuando en el sur del Perú siete de cada diez niños sufren de anemia y destruyen su capacidad de aprendizaje. Conectividad en todas las escuelas rurales, educación cívica obligatoria, secundaria completa con inglés avanzado para todos. Blindaremos Beca 18: ningún joven debe quedarse sin estudiar por falta de recursos. Si los colegios se caen a pedazos, vamos con obras por impuestos.”

Réplicas entre los candidatos

El intercambio giró en torno a la calidad docente, el financiamiento de Beca 18 y el rol de la SUNEDU, en otro momento surgió una confrontación directa entre Lescano y Álvarez, quienes se lanzaron acusaciones cruzadas sobre vínculos políticos pasados y críticas al Congreso como denominador común entre los tres postulantes.

Ante la pregunta sobre capacitación docente y gestión escolar, Espá apostó por la meritocracia no como castigo sino como reconocimiento. El candidato sugirió premiar económicamente a los mejores maestros y directores al cierre de cada año lectivo. Asimismo, aprovechó para lanzar una provocación a congresistas de izquierda que acusan a su propuesta de privatizar la educación.

“¿Cuántos de ellos tienen a sus hijos en la escuela pública? ¿Cuántos de ellos tienen seguro médico en el Minsa? ¿Y por qué le niegan al pueblo esa posibilidad?”, cuestionó.

Álvarez, por su parte, propuso triplicar Beca 18 con los 1,500 millones de soles que pagan en impuestos las universidades no exoneradas, y sumó una promesa de innovación tecnológica con tono anecdótico: reveló que los vidrios para los autos Tesla se fabrican en el Callao, y anunció que como presidente llamaría directamente a Elon Musk para impulsar la conectividad nacional. Además planteó incorporar una enfermera y un psicólogo obligatorios en cada colegio, y defendió Beca 18 con un añadido inédito: una modalidad especial para incentivar el servicio militar voluntario.

Lescano recordó que el Congreso recortó el presupuesto de Beca 18 de casi 800 millones a apenas 50 millones, dejando sin posibilidad de estudiar a 20,000 jóvenes, y cuestionó que ningún candidato alzara la voz ante ese hecho. En otro momento arremetió contra la SUNEDU, a la que calificó de capturada por intereses oscuros vinculados al Parlamento.

La tensión escaló cuando Álvarez aludió al caso ‘Los Niños’ , el escándalo que implica a congresistas de Acción Popular en presuntos actos de corrupción durante el gobierno de Pedro Castillo, para contrastar su atención en ese tema con la de Álvarez, a quien acusó de enfocarse en los niños del Congreso y no en los de Puno. Lescano rechazó la acusación y tildó a Álvarez de “telonero de Fujimori”, lo que le valió un llamado de atención de la moderadora por desperdiciar su tiempo en ataques personales.

Eje del bloque: Educación, innovación y tecnología

En este segmento, los candidatos exponen iniciativas dirigidas a mejorar la calidad educativa, fortalecer la formación docente y ampliar el acceso a servicios tecnológicos en todo el país. La discusión se centra en políticas públicas que permitan reducir las brechas entre zonas urbanas y rurales, así como en la incorporación de innovación en los procesos de enseñanza.

El tema resulta clave en el contexto actual, donde la educación enfrenta desafíos estructurales relacionados con infraestructura, conectividad y aprendizaje. En ese sentido, el impulso de la tecnología y la innovación se presenta como un componente fundamental para garantizar oportunidades equitativas y preparar a la población frente a las exigencias del entorno digital.

Perfil técnico de los candidatos

Carlos Espá (Sí Creo): Es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y máster en Ciencia Política por The American University (Washington D.C.). Tiene una larga trayectoria como periodista y conductor de televisión. Entre 2008 y 2023 se desempeñó como director de Comunicaciones de la Embajada de los Estados Unidos en Perú. Es fundador y líder del partido Sí Creo, desde donde promueve propuestas de desarrollo económico, eficiencia estatal y lucha contra la corrupción.

Es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y máster en Ciencia Política por The American University (Washington D.C.). Tiene una larga trayectoria como periodista y conductor de televisión. Entre 2008 y 2023 se desempeñó como director de Comunicaciones de la Embajada de los Estados Unidos en Perú. Es fundador y líder del partido Sí Creo, desde donde promueve propuestas de desarrollo económico, eficiencia estatal y lucha contra la corrupción. Yonhy Lescano (Cooperación Popular): Abogado con amplia experiencia parlamentaria. Fue congresista de la República durante varios periodos entre 2001 y 2019, donde participó activamente en comisiones de fiscalización, defensa del consumidor y transportes. También fue candidato presidencial en 2021.

Abogado con amplia experiencia parlamentaria. Fue congresista de la República durante varios periodos entre 2001 y 2019, donde participó activamente en comisiones de fiscalización, defensa del consumidor y transportes. También fue candidato presidencial en 2021. Carlos Álvarez (País para Todos): Es actor, comediante y figura pública con una reconocida trayectoria en televisión. Ha incursionado en la política en los últimos años, promoviendo propuestas vinculadas a la lucha contra la corrupción y la reforma del Estado.

Próximo debate será el 31 de marzo

El proceso del debate presidencial continuará en las jornadas del martes 31 de marzo y miércoles 1 de abril, donde los candidatos que aún no han participado presentarán sus propuestas en los bloques de educación, innovación y tecnología, así como en empleo, desarrollo y emprendimiento.

En la siguiente fecha estarán presentes:

Keiko Fujimori (Fuerza Popular)

Rafael López Aliaga (Renovación Popular)

Mario Vizcarra (Perú Primero)

Vladimir Cerrón (Perú Libre)

Marisol Pérez Tello (Primero la Gente)

Roberto Chiabra (Unidad Nacional)

Mesías Guevara (Partido Morado)

Roberto Sánchez (Juntos por el Perú)

Francisco Diez Canseco (Perú Acción)

Paul Jaimes (Progresemos)

Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú)

Charlie Carrasco (Partido Demócrata Unido Perú)

La conducción de estas jornadas estará a cargo de los periodistas Angélica Valdés y Pedro Tenorio. El evento será transmitido en señal abierta por TV Perú, a través de cable en JNE TV y también mediante las plataformas digitales oficiales del Jurado Nacional de Elecciones, como Facebook y YouTube.