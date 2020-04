En conversación con Correo, Mirian Chávez Delgado, esposa del excongresista Glider Ushñahua, denunció que los hospitales de la región se negaron a atenderlo pese a tener los síntomas propios de la letal enfermedad.

¿Qué síntomas tenía su esposo?

Estaba mal de salud desde hace aproximadamente cinco días. Tenía malestar en el cuerpo, fiebre y le picaba la garganta. Yo le estaba suministrando pastillas porque pensaba que se trataba de un resfriado; además, por acá había llovido (Ucayali) y él se había mojado. Estuvo tres días con fiebre.

¿Cuándo lo llevaron al hospital?

El miércoles último le empezó a doler el pecho y no podía respirar bien. Al ver su desesperación, ambos acudimos al Hospital Regional de Pucallpa donde ingresamos por emergencia. Él me decía que no podía respirar y que necesitaba oxígeno. Lo observaron y le dijeron que podía tener COVID-19, por eso le pidieron sacarse análisis. Él decía que se ahogaba, que necesitaba oxígeno, pero no lo atendían si antes no tenían los resultados.

¿Y qué hicieron?

Salimos de emergencia y nos fuimos al área de COVID-19. Ahí demoraron en atenderlo, le indicamos a los médicos que no podía respirar y fue entonces que le hicieron ingresar para someterse a una prueba rápida, la cual salió negativo. En ese momento le suministraron oxigeno y recién pudo respirar. Le pidieron sacarse pruebas de Rayos X. Para el médico de turno, mi esposo tenía neumonía, un síntoma del COVID-19, pero no podían hospitalizarlo. Eran las 4 de la mañana y nos dijeron que ya no habían camas ni oxígeno. En ese momento estábamos afuera, en la calle, en la vereda.

¿A dónde acudieron después?

Hemos regresado a nuestra casa y un amigo le dio su medicamento, pero no se recuperaba. Seguía igual. Entonces, decidí llevarlo al Hospital de Yarinacocha, sin embargo ahí empezó a respirar menos. No quisieron atenderlo y nos dijeron que los Rayos X eran administrados por el Hospital de Pucallpa, que regresáramos allá, porque tampoco contaban con cama, ni balón de oxígeno, ni nada.

¿Regresaron al Hospital de Pucallpa?

Otra vez regresamos al Hospital de Pucallpa, y ahí recién lo atendieron, le pusieron oxígeno, pero ya no podía respirar. Él necesitaba de un respirador artificial, pero el hospital no tenía. Me dijeron que podían darme la opción de que vaya a EsSalud y a las 9 y 30 de la noche conseguimos una cama, pero ya estaba grave.

¿Cree que pudo salvarse si lo atendían a tiempo?

Sí. La doctora me dijo bien claro que debió ser internado desde mucho tiempo antes.

¿Cómo se encuentra usted de salud?

Vivimos 11 personas y hay cuatro niños. Siento fiebre desde el martes, tengo tos y dolor de cabeza. Ninguna persona del hospital se ha acercado y no nos han realizado ninguna prueba.