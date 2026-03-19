EsSalud pidió a la Fiscalía y a la Contraloría investigar presuntas irregularidades en la contratación del servicio de alimentación del hospital Luis Heysen, en Chiclayo, tras reportajes televisivos que alertaron sobre el caso.

A través de un comunicado, se conoció que el 16 de marzo, el Seguro Social remitió un oficio a la Fiscalía Provincial Corporativa para que inicie las indagaciones, y el 18 de marzo el Ministerio Público realizó diligencias en la Red Prestacional Lambayeque, donde recabó el expediente de contratación.

Ese mismo día, la Contraloría General de la República efectuó una visita de control tanto a la red como al hospital.

EsSalud señaló que la Red Prestacional Lambayeque está entregando toda la información solicitada sobre el contrato de alimentación y brindando facilidades a las autoridades, en cumplimiento del marco legal vigente y el respeto del debido proceso.

La controversia se centra en un contrato por 2 millones 103 mil 442 soles adjudicado al Consorcio del Norte para la compra, traslado y preparación de alimentos durante 12 meses para los pacientes del Hospital II Luis Heysen.