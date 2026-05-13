La Red Asistencial Ucayali de EsSalud se pronunció mediante un comunicado tras las intervenciones efectuadas por la Fiscalía en inmuebles vinculados a la hermana de la congresista de Podemos Perú, Francis Paredes, en el marco de la investigación del caso denominado “Los Operadores del Oriente”.

En el comunicado difundido por Canal N, la entidad descartó “cualquier acto de corrupción” y sostuvo que la actual gestión promueve la transparencia institucional. Además, señaló que está dispuesta a colaborar con las diligencias fiscales y a otorgar las facilidades correspondientes, respetando el debido proceso.

La Red Asistencial Ucayali precisó, además, que la hermana de la parlamentaria “no labora en la entidad”, tras los allanamientos realizados en diversos inmuebles vinculados a la investigación por una presunta organización criminal.

Asimismo, EsSalud anunció que iniciará una auditoría interna para verificar si se cumplió la normativa vigente en los procesos de contratación observados por las autoridades.

El caso “Los Operadores del Oriente” es materia de investigación por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y colusión agravada. De acuerdo con la hipótesis fiscal, la presunta red habría buscado controlar puestos estratégicos en entidades públicas de Ucayali a cambio de beneficios económicos.

Durante el megaoperativo ejecutado en Lima y Ucayali, la Fiscalía y la Policía intervinieron diez inmuebles, entre ellos viviendas vinculadas al entorno familiar de la parlamentaria. Hasta el momento, no se han registrado detenciones.