Continúa incrementándose el número de los congresistas que dan positivo a la prueba de despistaje en medio de la pandemia del coronavirus en el Perú. Este lunes, subió a nueve la cifra de los legisladores que se han visto obligados a dejar sus labores iniciadas recientemente.

La mayoría de los parlamentarios no presentan los síntomas de COVID-19 como son gripe, tos y fiebre. Por ello, los casos han sido fáciles de manejar sin requerir de hospitalización, sino solo de los cuidados pertinentes de los familiares en el domicilio.

Como han manifestado las autoridades del país, nadie está libre de contraer el mencionado virus, debido a lo cual, se deben acatar las recomendaciones en caso de estar obligados a salir de las viviendas durante el estado de emergencia que comenzó el 16 de marzo.

Mantener un metro de distancia entre las personas y el lavado de las manos de forma constante son las medidas elementales que reducen las posibilidades de contraer el coronavirus.

Los congresistas que dieron positivo a COVID-19 hasta el momento, son los siguientes:

9.- Humberto Acuña el noveno legislador en contraer el COVID-19

El legislador de Alianza Para el Progreso, Humberto Acuña, precisó que ha contraído COVID-19, llegando a ser el noveno parlamentario en tener el mencionado virus.

Refirió que no presenta los síntomas de la enfermedad y dijo que está tomando las medidas oportunas para evitar que el contagio del virus se propague al interior de su vivienda.

8.- Posemoscrowte Chagua conoció resultado de la prueba durante sesión virtual del Comisión de Salud

El congresista de Unión por el Perú, Posemoscrowte Chagua, reveló a Correo que dio positivo a la prueba molecular que detecta el contagio por COVID-19.

El parlamentario fue comunicado del resultado en plena sesión virtual de la Comisión de Salud que encabeza el legislador Omar Merino de Alianza Para el Progreso (APP). Chagua Payano, quien autorizó a difundir esta información, explicó que actualmente se encuentra estable de salud y sin los síntomas de la infección.

7.- José Luna Morales dio positivo tras someterse a dos pruebas rápidas

El parlamentario de Podemos Perú, José Luna Morales, señaló que también dio positivo al coronavirus tras realizarse la prueba de hisopado, convirtiéndose en el séptimo legislador contagiado.

A través de sus redes sociales, indicó que dio positivo luego de someterse a dos pruebas rápidas de descarte. “Les informo que luego de obtener el resultado negativo en dos pruebas rápidas de descarte del Covid-19, procedí a realizarme la prueba del hisopado. Los resultados de este último examen dieron positivo. Lo hago de conocimiento público porque considero que durante esta emergencia el bienestar común debe estar por encima de nuestro derecho a la reserva del estado de salud”, escribió.

6.- Aron Espinoza señaló que pudo haberse contagiado durante las labores de representación

El legislador de Podemos Perú, Aron Espinoza Velarde, anunció este martes que dio positivo al COVID-19, siendo el sexto legislador en contraerlo. Indicó que se encuentra en aislamiento desde el último viernes y que no presenta mayores síntomas.

“Estoy en aislamiento desde el viernes, no tengo síntomas, estoy con una garraspera. Me dicen que por mi proceso debo estar en etapa de aislamiento, no tengo malestar ni otros síntomas”, afirmó en diálogo con Exitosa. Espinoza Velarde consideró que pudo haberse contagiado mientras cumplía con labores de representación y fiscalización, cuando visitaba hospitales, centros de salud, comisarías y zonas de El Agustino, llevando apoyo en fumigación, entre otros.

5.- Robinson Gupioc dio positivo en la segunda prueba de descarte

El congresista de Podemos Perú, Robinson Gupioc Ríos, señaló que padece de coronavirus y se convirtió en el quinto parlamentario en tener COVID-19 y el tercero de su agrupación parlamentaria.

A través de su cuenta de Facebook, afirmó que se sometió a una prueba serológica o rápida el miércoles y dio negativo, al día siguiente se le practicó la prueba molecular la que dio positivo. Su esposa también fue diagnosticada. Ambos se encuentran estables y en aislamiento domiciliario.

4.- Carlos Almerí fue hospitalizado por neumonía

El parlamentario de Podemos Perú, Carlos Almerí, fue hospitalizado en una clínica local durante la madrugada de este miércoles al presentar neumonía tras ser diagnosticado con COVID-19.

Según informó RPP, la familia del parlamentario autorizó que esta información se diera a conocer al público. En el centro de salud, Almerí recibe atención más especializada para el tratamiento de la enfermedad.

3.- Felipe Castillo presentó síntomas respiratorios leves

El legislador de Podemos Perú, Felipe Castillo, informó que dio positivo en la prueba del coronavirus, por lo que se encuentra en aislamiento en su domicilio. Se trata del tercer legislador infectado con COVID-19 hasta el momento.

La noticia la dio a conocer a través de su cuenta en Twitter. “El sábado pasado presente síntomas respiratorios leves, el lunes me hice el hisopado y salió positivo. Desde ese día estoy en cuarentena en mi domicilio con la bendición de Dios ya sin síntomas”, tuiteó.

2.- Fernando Meléndez de Alianza para el progreso se practicó varias pruebas para confirmar el contagio

El vocero de Alianza para el Progreso (APP), Fernando Meléndez, informó que dio positivo a la prueba rápida del coronavirus tras habérsela realizado en la sede del Legislativo.

Detalló que se ha practicado inicialmente dos pruebas para confirmar el contagio y que a una más tenía proyectada someterse, al considerar que era poco probable que padezca el mal porque tomó las medidas pertinentes.

1.- Leslye Lazo de Acción Popular fue la primera congresista en dar positivo al coronavirus el 7 de abril pasado

La congresista de Acción Popular, Leslye Lazo, dio positivo a la prueba de coronavirus, reveló su esposo, el alcalde de San Martín de Porres, Julio Chávez, quien también contrajo el mencionado virus.

Lazo indicó que contrajo el COVID-19 durante las actividades sociales que realiza como parte de su labor como legisladora.