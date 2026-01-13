La Comisión de Ética Parlamentaria aprobó, por unanimidad, abrir una investigación de oficio a la congresista Kira Alcarraz por la presunta agresión que perpetró contra un fiscalizador del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Municipalidad de Lima.

La sesión, presidida por el titular de dicho grupo de trabajo, Elvis Vergara; se inició con la exposición de los hechos. Posteriormente, algunos legisladores solicitaron intervenir para pronunciarse.

El congresista Roberto Kamiche (APP) sostuvo que este tipo de acciones afectan la percepción ciudadana sobre el Parlamento.

Por su parte, el legislador Héctor Ventura (Fuerza Popular) puso en duda que se haya tratado de una agresión de la congresista al fiscalizador y señaló que “parecía haber sido un forcejeo entre ambos”.

“Si hubiera agresión física, entonces que el médico legista también corrobore el daño producto de la agresión”, añadió.

Previamente, la comisión rechazó un pedido para reconsiderar denunciar de oficio a la parlamentaria por amenazar a la periodista Marycielo Del Castillo.

“Si estuviera alterada, ten por seguro que ya te hubiera estampado contra la pared”, respondió Alcarraz a la reportera, quien la cuestionó por qué contrató a la pareja de su hijo en el Legislativo.

El caso

El 5 de enero, la congresista Kira Alcarraz protagonizó un altercado con un trabajador del SAT que había intervenido su vehículo por una deuda de tránsito.

De acuerdo con la denuncia policial, la parlamentaria habría arrebatado el celular al fiscalizador y lo habría cacheteado en el rostro. Además, presuntamente, lo amenazó y le aseguró que “ya no trabajaría en el SAT”.

Asimismo, se le sindica de haber conversado con un comandante policial para solicitar “apoyo a su persona”.