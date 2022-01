La comisión de Ética abordará el caso del congresista Edwin Martínez Talavera de Acción Popular. Esto luego de que se filtrara un audio en el que se le escucha interceder por su hijo ante la Policía haciendo alusión a su cargo como parlamentario.

Diego Bazán (Avanza País), secretario del grupo de trabajo, informó a Correo que sesionará el día lunes.

“Obviamente este tema se analizará de manera objetiva y transparente. Si encontramos que amerita la situación, se abordará y se tendrá que investigar”, adelantó.

Además, precisó que el equipo técnico de la comisión puede presentar el caso de oficio, sin embargo, en la mayoría de oportunidades siempre ingresan las denuncias de ciudadanos.

“Tendrá que ser abordado. En cuando se determine si existe la contundencia que se necesita, se investigará”, dijo.

Por otro lado, Bazán consideró -a título personal- que todo parlamentario que todos los casos que involucran a los miembros del Congreso, debe ser visto en la comisión de Ética, a fin de aclarar la situación: “Debemos transparentar cualquier escándalo”.

Congresista Martínez intentó defenderse y aseguró que "cada quien entiende como quiere". (Foto: archivo GEC)

EL CASO

Durante la sesión de la Comisión Permanente, se filtró el audio del legislador Martínez, en el que se le escucha hablar con su hijo y le pide que le pase con el comisario.

“Buenas. Soy el congresista Edwin Martín, el conductor es hijo mío, no sé qué irregularidad habrá con su licencia pero se está regresando a la región”, se le escucha a decir.

Tras una ola de críticas, el parlamentario decidió ofrecer declaraciones a la prensa en un intento por aclarar su situación.

“Ha habido, parece, un operativo en carreteras. Entonces mi hijo me llama, ‘papá, ha habido un operativo’. Le dije que me pase con quien esté. Le dije que ponga el altavoz para que me escuchara. Pensé que le oficial me estaba escuchando y me presento”, señaló.

Al ser consultado por qué le pidió hablar con una autoridad, el acciopopulista aseguró que no le dio tiempo de escuchar explicaciones y calificó de “sensacionalismo” que los medios hayan difundido la información.

“Cada quien entiende como quiere vender la noticia. Mientras mi consciencia esté tranquila no tengo nada que temer”, sostuvo.