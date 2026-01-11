La Comisión de Ética Parlamentaria podría abrir mañana dos investigaciones a la cuestionada legisladora no agrupada Kira Alcarraz.

Será en la sesión programada para que se inicie a las cuatro de la tarde y en la que la polémica parlamentaria será protagonista.

Casos

El primer caso corresponde a la presunta agresión verbal y amenaza contra la periodista Marycielo Del Castillo, a quien habría increpado y amedrentado luego de que esta le preguntara por la contratación en su despacho de la pareja de su hijo y de un amigo de este. “Si estuviera alterada te hubiera estampado contra la pared”, le dijo.

Este caso se abordó en una anterior sesión pero por mayoría de votos se decidió su archivo. No obstante, el grupo de trabajo aprobó una reconsideración que reactivó el expediente y permitió que el tema vuelva mañana a la agenda.

De manera paralela, Alcarraz enfrenta una segunda denuncia, en este caso de oficio, por una presunta agresión física contra un fiscalizador del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Lima. Este expediente será evaluado por primera vez en esta comisión, marcando un nuevo frente disciplinario para la congresista.

Durante un operativo vehicular, Alcarraz habría arrebatado el teléfono celular de un inspector del Servicio de Administración Tributaria (SAT), lo habría golpeado en el rostro y amenazado con solicitar su despido. Los hechos ocurrieron el 5 de enero en el puente Atoncongo.

En una declaración a la Policía, donde realizó la denuncia, el trabajador señaló que la agresión de Alcarraz consistió en una bofetada.

Ética también revisará el caso de Lucinda Vásquez, con la nueva votación del Informe final del Expediente N.º 216-2024-2025/CEP-CR. La denuncia se originó tras el reportaje del llamado “Caso Cortaúñas”, que mostró a asesores realizando tareas personales en horario laboral.

Versión

Kira Alcarraz rechazó que haya agredido al trabajador del SAT. “Dejo los hechos en manos de las autoridades”, escribió en X.