El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro (Fuerza Popular), dijo que aún no está claro cuándo se debatirán las seis mociones de censura y la moción de vacancia presentadas contra el jefe de Estado, José Jerí, tras conocerse sus reuniones extraoficiales con el empresario chino Zhihua Yang.

En diálogo con RPP, Rospigliosi Capurro recordó que diversos parlamentarios plantean convocar a un pleno extraordinario, pero subrayó que, según el Reglamento del Congreso, este solo puede ser convocado por el presidente de la República o si se solicita por escrito con la firma de las tres quintas partes del número legal de legisladores, es decir 78 congresistas y, a partir de ello, el titular del Legislativo tiene 15 días para llamar a la sesión.​

Rospigliosi indicó que, si se llegaran a reunir las firmas, la fecha para el pleno extraordinario “ya dependerá de la situación que se presente en ese momento” y admitió que “no tiene idea” de si convocaría a la sesión dentro del plazo reglamentario.

De otro lado, remarcó que este pleno extraordinario debe tener “agenda fija”.

“No es como un pleno normal donde se puede discutir la agenda que está planteada o se puede cambiar o se pueden discutir muchas cosas”, aseveró. Luego recalcó que él no puede convocarlo por iniciativa propia.

“Yo no tengo iniciativa. Yo no puedo, así quisiera, yo no puedo convocar. Solamente puede convocar el presidente o 78 firmas. Si yo quisiera, si estuviera loco por realizar un pleno, no puedo”, subrayó.

Rechaza

El fujimorista dio a conocer que también se ha presentado una moción de censura en su contra.

“Este juego del grupo caviar y comunista del Congreso y los que están afuera (…) pretende no solamente derribar al presidente de la república, sino también a mí, obviamente”, denunció.

Finalmente, sostuvo que lo quieren sacar porque “defiende la estabilidad del país”.