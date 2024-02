El Poder Judicial confirmó la validez de la decisión de la Superintendencia Nacional de Migraciones de impedir el ingreso del expresidente boliviano Evo Morales al Perú dictaminada en enero del 2023.

La Segunda Sala Constitucional de Lima adoptó la medida al revocar la resolución emitida el pasado 17 de noviembre de 2023 por el Quinto Juzgado Constitucional de Lima en la que se declaró fundado “en parte” la demanda de hábeas corpus presentada por el abogado Ronald Atencio Sotomayor y que pretendía anular la alerta migratoria que pesaba sobre el exmandatario de Bolivia.

La decisión tomada en noviembre de 2023 fue apelada por Migraciones y pasó a ser revisada por la Segunda Sala Constitucional. El juzgado concluye que la decisión del ente regulador no fue arbitraria pues se justifica con un informe de inteligencia del Ministerio del Interior.

“ Lo que significa que la decisión tomada por la Superintendencia Nacional de Migraciones se encuentra plenamente justificada puesto que existe un informe del Servicio de Inteligencia del cual se desprende que ya se ha calificado al señor Evo Morales Ayma como una persona peligrosa para la seguridad del Estado y ese es el motivo principal de impedir su ingreso a nuestro territorio con lo que se descarta que la motivación sea inexistente como indica erróneamente la parte demandante y el juzgado ”, se lee en el oficio.

Asimismo, se señala que la parte demandante no ha alegano ni demostrado que Morales Ayma no es responsable de los acusaciones que se le imputan y precisa que la situación jurídica y libertad del boliviano no presenta ninguna afectación ya que radica en su país de origen. Además que el expresidente no ha mostrado algún indicio de querer ingresar al Perú.

Cabe precisar que según el diario El Comercio, al menos doce operadores de Evo Morales ingresaron cerca de 27 veces al Perú, nueve a través de métodos irregulares, durante el periodo de protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. El Ministerio del Interior precisó que dichos ingresos al país fueron para realizar actividades proselitistas, lo que perjudicaba la legislación migratoria, la seguridad nacional y el orden interno.

Por ello, el abogado y asesor del congresista Guillermo Bermejo, Ronald Atencio, promovió un hábeas corpus para dejar sin efecto la prohibición alegando que violentaba el derecho de Evo Morales, como ciudadano, de entrar o salir del país a libre disposición.