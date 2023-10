Analista de temas internacionales, ex canciller de la República, el doctor Francisco Tudela van Breugel Douglas, examina en este diálogo los orígenes del respaldo ardoroso y sin matices de la izquierda peruana y latinoamericana a la causa palestina y Hamás en el conflicto con Israel. En el trasfondo, lo que acontece en el Medio Oriente sería una manifestación del choque de civilizaciones teorizado por Samuel Huntington.

La izquierda peruana ha expresado sin demora un encendido respaldo a la posición palestina, liderada por Hamás en la Franja de Gaza, y denostado la reacción israelí, ¿qué advierte en esta actitud?

Las izquierdas peruana y latinoamericana tienen una larga filiación con el terrorismo palestino desde la época de la Unión Soviética. Las izquierdas latinoamericanas del siglo XX, marxistas-leninistas, apoyaron a la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, cuando era una organización terrorista en la época de Yasser Arafat. Y Arafat tenía una alianza con la Unión Soviética. Muchas organizaciones del terrorismo internacional, marxistas-leninistas, comunistas, recibían pertrechos a través de estados satélites de la Unión Soviética, principalmente a través de la República Checa , y se entrenaban en campos de Libia.

O sea, estamos frente a un alineamiento de las izquierdas latinoamericanas, y norteamericanas, de respaldo muy antiguo con la causa palestina y contra el estado de Israel. Y sobre todo contra el estado de Israel porque es aliado de los EE.UU., y la izquierda peruana y latinoamericana son anti norteamericanas.





Para la izquierda, la reacción israelí es inhuma en tanto que el lado opuesto sería una víctima.

Ante el ataque terrorista que le ha costado la vida a unas 1.300 personas en Israel, asesinadas en condiciones horrorosas, no se le puede pedir al estado de Israel, como a ningún estado en el mundo, que no reaccione frente a un ataque de esa magnitud.





¿El pueblo palestino y Hamás son la misma cosa?

Acá hay que hacer una diferencia que las izquierdas no hacen. Una cosa es Hamás y otra cosa es el pueblo palestino. Hamás es una organización político religiosa, yihadista, islamista, que quiere exterminar a Israel, crear un estado palestino en lugar de Israel y convertir a Jerusalén en una capital musulmana. Este plan radical no es compartido por Mahmud Abás, el presidente de la Autoridad Palestina en Cisjordania. Él también es palestino, pero no ha cometido ningún acto terrorista. Mahmud es enemigo de Hamás siendo palestino. (...) Entonces, no hay que mezclar la causa palestina con el horroroso ataque que ha hecho Hamás en el sur de Israel.





¿Este conflicto sería una cuestión de izquierdas y derechas o mucho más que eso?

No es una cuestión de derechas o izquierda. Es una cuestión de choque de civilizaciones. La izquierda es fundamentalmente anti occidental. Quiere destruir la familia tradicional de Occidente, las estructuras sociales de Occidente. Quiere que Occidente desaparezca culturalmente y sea reemplazado por lo que se llama el multiculturalismo. (...) O sea, en las izquierdas hay una voluntad de destruir Occidente. En las derechas hay una voluntad de preservar Occidente. Ahí está la gran diferencia civilizacional entre los dos grupos humanos, no siendo esta cuestión de izquierdas o derechas. (...) Este conflicto va a despertar el yihadismo en todas partes del mundo (...) Entramos a una etapa conflictiva con estos movimientos islamistas y, en general, yo diría, con el Islam, porque (...) básicamente, es un problema entre Occidente y el Islam.





Se afirma que el gobierno demoró en asistir a los peruanos en Israel.

Creo que la critica es válida. La razón de la existencia del Estado es la protección de sus ciudadanos (...)

Su obligación es actuar con celeridad e inmediatamente (...) Me parece que la reacción ha sido lenta. Bueno, más vale tarde que nunca.