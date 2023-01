Ex ministra de Justicia y ex procuradora, la doctora Delia Muñoz Muñoz exhibe experiencia en el tratamiento de conflictos sociales. No es partidaria de una declaratoria del estadio de sitio frente a las protestas vandálicas. Explica sus razones en este diálogo.

El país está bajo un ataque violentista que, evidentemente, tiene un objetivo político. No hay al frente un líder que reivindique los reclamos y precise los extremos por los cuales están reclamando. No hay un mensaje claro y, al final, únicamente violencia por la violencia, atacar autoridades, y demás.

¿A su juicio, qué buscan, a fin de cuentas?

Para mí, estos grupos están buscando lo que se llama “el momento constituyente”, o sea, decir que el país está en un casos irremediable y que solamente queda irnos hacia un nuevo pacto social. Pero, más allá de eso es una situación muy complicada por la ausencia o clandestinidad de los líderes que guían a las personas que desarrollan la violencia en nuestro país.

Los cabecillas, no obstante, existen, pero permanecen ocultos.

Acá, las personas que están “manejando” la violencia no dan la cara. Supongo yo para no responder de los delitos penales en que están incurriendo, en muchos casos, las personas que están protestando. (...) Pareciera que el ánimo es solo generar la sensación de ingobernabilidad. Hay que tener muchísimo cuidado porque hay personas de buena fe que están reclamando, pero luego tenemos a estos otros manifestantes violentistas que lo que están esperando es el momento para generar violencia incendiaria.

Usted tiene experiencia profesional en conflictos sociales; ¿esta escalada de violencia tiene antecedentes?

Lo que está ocurriendo se ha dado en Bolivia, en Ecuador, en Chile, para buscar los cambios constituyentes. O sea, son estrategias de intervención para generar este ánimo de que el país es inviable, que no da más, y que tenemos que ir a hacia otra cosa, en medio del caos. Todos sabemos que una situación caótica no es la mejor para tomar buenas decisiones. Acá, lo que tiene que hacerse es tener mucha cabeza fría, mucha tranquilidad.

En pleno estado de emergencia hay 80 tramos de las carreteras del país bloqueadas por manifestantes, la violencia escala, ¿sería viable que el Gobierno declare el estado de sitio en el país?

El estado de sitio está previsto para una conmoción extraordinaria, para una guerra civil. El país no está en esas condiciones. Hay grupos que ejercen el poder en puntos determinados donde impiden el libre tránsito. Y el Estado tiene que cumplir en esos lugares con su obligación de garantizar que las personas podamos circular, podamos trabajar, podamos estudiar. No se necesita el estado de sitio para este tipo de situaciones. Adiconalmente, cuando declaramos el estadio de sitio se supone que estaríamos en una guerra civil, con lo cual estamos reconociendo un estatus de beligerante a los manifestantes, y se aplicaría una normativa completamente distinta, que no corresponde a lo que estamos viviendo.

Es visible que el estado de emergencia no ha funcionado; se vulnera a diario, en regiones y el centro de Lima, en concentraciones masivas prohibidas por la ley.

El estado de emergencia no viene siendo respetado. Pero si ponemos el estado de sitio tampoco va a ser respetado; y más bien, nos vamos a complicar entrando a un estadío en el cual estamos reconociendo o una gran conmoción o una guerra interna en el que las FFAA tomarían preponderancia sobre la Policía. O sea, le estaríamos reconociendo a las personas que vienen ejerciendo violencia un estatuto especial de protección.

¿Un adelanto pronto de elecciones va a sofocar a los grupos violentos?

Es bastante discutible que los ánimos se calmen solo con elecciones: el objetivo es la Asamblea Constituyente (...) En mi opinión, la señora Boluarte, ante la negativa del Congreso de aprobar el adelanto de elecciones para este año, puede tomar la decisión de renunciar. El presidente del Congreso se haría cargo con la única obligación de convocar a elecciones.