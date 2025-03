El exabogado de Pedro Castillo, Benji Espinoza, se refirió esta mañana respecto a la posición que adoptó el expresidente tras presentarse sin abogado en el inicio del juicio por el fallido golpe de Estado.

Como se recuerda, Castillo está siendo investigado por los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. El exmandatario prescindió de sus cuatro abogados y expresó su rechazo de tener un defensor público, afirmando que no se someterá a “esta pantomima”.

Por ello, Benji Espinoza consideró el planteamiento de Pedro Castillo como una “defensa disruptiva”; es decir, una estrategia para que el exjefe de Estado ante las instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), que el juicio es “ilegítimo” y también que no cuenta con uin “tribunal imparcial”.

“Lo que ha dicho Castillo es que básicamente el juicio es una pantomima porque la decisión de condena ya está tomada. Como la condena ya está tomada, lo único que hace el juicio es básicamente ser una situación farsesca de aparente justicia”, declaró Espinoza a RPP.

Para el letrado existe una probabilidad de condena por los pronunciamientos de la Corte Suprema tras dictar la prisión preliminar y preventiva contra Castillo Terrones, así como los rechazos a sus solicitudes para dejar sin efecto dicha medida y afrontar su proceso en libertad.

“Lo que creo es que hay una alta probabilidad de condena […]. Creo que por eso es que Castillo siente que, al haberse ya establecido una tipicidad del hecho, no le queda mucho margen de maniobra defensiva”, manifestó.

“[Castillo] no considera que sea un juicio legítimo y en el que básicamente como sus recursos han sido desestimados y la prisión confirmada, ya hay una alta probabilidad de condena en su contra”, añadió.

Por otro lado, Benji Espinoza niega que su expatrocindo le haya insinuado que el expresidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, redactó su discurso de cierre del Congreso, de acuerdo con la acusación de la Fiscalía de la Nación.

“En ningún momento, ni me lo dijo implícitamente ni lo insinuó siquiera que podría haber tenido una reacción de parte del doctor Aníbal Torres. Nada de eso pasó, por lo menos que yo tenga conocimiento”, sostuvo.

Además, el letrado dijo desconocer si el expresidente redactó el mensaje, pero sí indicó que horas antes del mensaje a la Nación acordaron reunirse en el Congreso, en marco del tercer proceso de vacancia que afrontaba Pedro Castillo.

“No, no me dijo nada al respecto”, expresó, Espinoza reitero que renunció a la defensa legal luego de oír el mensaje del cierre arbitrario del Congreso.

