Una exalumna de José María Balcázar, actual presidente de la República, visitó su despacho congresal el pasado 19 de agosto de 2021 y obtuvo un contrato estatal de 16 mil soles al día siguiente. La secuencia fue revelada por Panorama e identifica a Carla Bustíos Arteaga, una egresada de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo como antigua alumna de Balcázar.

El 18 de agosto de 2021 la joven pagó su inscripción en el Registro Nacional de Proveedores del Estado, que entró en vigencia al día siguiente. Al mediodía del 19 de agosto, el sistema del Congreso registró su ingreso a la oficina 304 del tercer piso, despacho del congresista José María Balcázar. Y el 20 de agosto ya tenía adjudicada su primera orden de servicio por 16 mil soles del Programa Nacional de Saneamiento Rural para gestión administrativa legal, cuando aún era bachiller elaborando su tesis de grado.

Según especialistas consultados por el dominicl, los procesos habituales de contratación estatal requieren semanas de convocatorias públicas y evaluación de postores. Bustíos obtuvo esta asignación en menos de 48 horas sin experiencia profesional documentada previamente.

Justifica contratación

Al ser consultada sobre la rapidez del proceso, la exalumna reconoció que las órdenes de servicio demandan procedimientos extensos. En esa línea, explicó que normalmente involucran concursos públicos con múltiples postores, pero evadió detalles sobre su caso particular.

“Sí, es un proceso largo. Tendrían que averiguar cómo fue ese proceso de selección porque son concursos, o sea, una convocatoria casi como que pública en la que posturas con otros postores.”, sostuvo.

Ante la relación temporal entre su inscripción como proveedora, la visita congresal y el contrato inmediato, negó cualquier injerencia de Balcázar en su contratación. Respondió nerviosamente que solo fue a saludarlo estando en Lima.

“No tiene nada que ver. Estaba en Lima, luego seguro me fui a saludarle porque estaba en Lima.”, indicó.

En octubre de 2021 realizó su tercera visita al despacho de Balcázar, ocasión en que el sistema no registró hora de salida. Días después fue incorporada al Congreso para trabajar en la comisión de selección de magistrados del Tribunal Constitucional que él presidía, desde octubre de 2021 hasta abril de 2022.

Bustíos relató que su participación en esa comisión no implicaba contacto directo con el presidente de la misma. Confirmó que fue Balcázar quien la convocó para ese cargo tras su visita.

“Lo que yo sé es que yo ya estaba acá en Lima, me fui a visitarlo, a saludarlo y nada más. Luego de eso sí ha sido que él me convocó para ver el tema de participar en la comisión.”, explicó.

Desde ese primer contrato acumuló más órdenes de servicio en entidades públicas como el Ministerio de Justicia. Actualmente labora en otra institución estatal tras evadir preguntas sobre su progresivo ascenso laboral vinculado a su exprofesor, hoy presidente de la República.