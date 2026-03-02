Un reportaje de Punto Final reveló Heriberto Jara Vilca, encargado de custodiar en Lima y en cada viaje que realizaba el expresidente José Jerí, es un presunto informante de una banda criminal.

Mientras Jerí lidiaba con otros cuestionamientos, como el Chifagate y el caso de las mujeres que ingresaron a Palacio, su primer escolta enfrentaba un proceso penal por su presunta participación en la organización criminal “Las Bebés de Lima Norte”, señalada por la Fiscalía de favorecer la prostitución en varios distritos de la capital.

El caso data de diciembre de 2020, cuando el Ministerio Público realizó allanamientos en 23 inmuebles y capturó a varios implicados, entre ellos Jara, conocido como “Norteño”, quien por aquel entonces lideraba el Grupo Terna Norte 1.

Según la investigación fiscal, Jara habría coordinado con la presunta cabecilla de “Las Bebés”, María Alejandrina Galoc Gaslac, conocida como “La China”, para proporcionar información a la red sobre redadas policiales y así eludirlas.

El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima Norte lo procesó y le impuso nueve meses de prisión preventiva. Este 1 de marzo, la Fiscalía Especializada contra la Trata de Personas confirmó que mantiene la condición de acusado y que enfrentará un juicio oral por el delito de pertenencia a banda criminal, proceso que podría derivar en una condena de hasta ocho años de prisión.

Dicho dominical se comunicó con Jara, pero él rechazó las acusaciones, afirmando que el caso está de “camino al archivo” y calificando todo como arbitrario. Invocó su derecho a la presunción de inocencia y sostuvo que tiene “derecho a trabajar”. Sin embargo, la Fiscalía aclaró que no ha sido absuelto de los cargos y que el proceso penal continúa su curso.

Consultado al respecto, José Jerí señaló que, durante su gestión como mandatario, no estaba obligado a conocer los antecedentes de cada efectivo asignado a su seguridad, y que la permanencia de Jara en el servicio se debía a que no había sido dado de baja.