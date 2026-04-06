El exfiscal José Domingo Pérez Gómez asumió este lunes por la tarde la defensa legal del expresidente Pedro Castillo Terrones, quien cumple condena por el intento de golpe de Estado ocurrido en diciembre de 2022. La designación se produce semanas después de que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) decidiera no ratificarlo en el cargo de fiscal provincial especializado en delitos de corrupción de funcionarios.

El anuncio fue realizado por el propio Pérez mediante un video difundido en redes sociales y posteriormente formalizado ante la Corte Suprema de Justicia.

“Me dirijo desde el penal de Barbadillo para anunciar a los peruanos que he asumido la defensa del presidente Pedro Castillo, que se encuentra injustamente recluido en este penal”, informó.

Asimismo, hizo referencia a la percepción de algunos especialistas sobre el caso. En esa línea, sostuvo que el proceso ha generado cuestionamientos en el ámbito jurídico internacional.

“El proceso penal contra Pedro Castillo ha merecido el repudio de muchos juristas internacionales”, indicó.

Situación legal de Pedro Castillo

El exmandatario Pedro Castillo fue sentenciado el 27 de noviembre por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión. La condena corresponde al delito de conspiración para la rebelión tras los hechos del 7 de diciembre de 2022.

El exjefe de Estado cumple su pena en el establecimiento penitenciario de Barbadillo, ubicado en Ate. Además, el Poder Judicial dispuso recientemente la ampliación de su prisión preventiva por 12 meses en el marco de otras investigaciones en su contra.

Estos procesos adicionales están vinculados a presuntos delitos de corrupción y organización criminal durante su gestión. En ese contexto, su situación legal continúa en evaluación en distintas instancias judiciales.

Cuestionamientos al proceso judicial

Durante su intervención, el exfiscal también expuso críticas sobre el desarrollo del proceso penal. Sus declaraciones apuntan a aspectos relacionados con las garantías del derecho a la defensa.

“Se le ha privado de la libertad... sin permitirle el ejercicio de una defensa de libre elección, con jueces parcializados que tenían ya la condena anticipada”, denunció.

En ese marco, señaló que su objetivo será buscar la libertad del exmandatario a través de las vías legales correspondientes. También indicó que su participación se orientará a acciones dentro del sistema judicial.

Además, hizo referencia a la estrategia que adoptará en el proceso. En ese sentido, indicó que su intervención se desarrollará en el ámbito jurídico.

“Vamos a hacer la resistencia legal para lograrla en el ámbito judicial”, enfatizó.

Formalización ante la Corte Suprema

La designación fue comunicada de manera oficial mediante un escrito presentado ante el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema. En el documento, Pedro Castillo informó sobre el nombramiento de su nuevo abogado defensor.

“Por convenir a mi derecho a la defensa, informo a su Presidencia el nombramiento de mi abogado defensor José Domingo Pérez Gómez […] para que pueda ejercer mi representación legal”, se lee en el documento.

En el mismo escrito, el exmandatario solicitó que se reconozca formalmente la participación de su defensa en el proceso. Esta petición forma parte de los procedimientos establecidos dentro del sistema judicial.

El documento fue presentado con fecha 6 de abril de 2026 con el objetivo de formalizar la incorporación del exfiscal en la estrategia legal del caso. De esta manera, José Domingo Pérez asume desde este martes la representación de Pedro Castillo en las instancias judiciales correspondientes.