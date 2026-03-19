A nivel nacional, los diferentes candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados, han hecho propuestas para mejorar el sistema de salud, un tema que por años siempre fue un “saco roto” al momento de designar presupuesto, sin embargo, varios postulantes, esta vez tuvieron cifras más exactas de nuestro sistema sanitario, especialmente de los casos oncológicos.

La asociación Por un Perú Sin Cáncer, reunió a varios candidatos de distintos partidos políticos en la jornada denominada “Desafíos de la Atención Oncológica en el Perú”, con el fin de sensibilizar y trazar una hoja de ruta para mejorar el sistema de salud y que no quede solo en promesas de campaña.

CIFRAS ALARMANTES

En efecto, durante la actividad se presentaron las cifras del Observatorio Oncológico, el cual revela que cada año se presentan 80 mil casos nuevos de cáncer y que desencadenan en 41 mil muertes. Lo más lamentable es que entre el 56% y 70% de los casos recién se enteran de la enfermedad cuando ya está en etapa avanzada, es decir, que prácticamente no se puede hacer nada.

En respuesta, los candidatos indicaron que existe una desigualdad de atención en el país, puesto que todo se concentra en Lima, obligando a que muchos pacientes en provincias tengan que viajar a la capital. A esto se suma que un tratamiento anual podría alcanzar los 300 mil soles, cifra que muchas familias no pueden pagar.

Culminado el evento, los candidatos asistentes recibieron una hoja de ruta con prioridades legislativas, que incluyen el fortalecimiento de programas de tamizaje preventivo y una distribución equitativa de recursos, instando a que el próximo Congreso no repita la indiferencia de gestiones pasadas.