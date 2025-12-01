El partido Juntos por el Perú (JP) exigió justicia y una investigación rigurosa del homicidio de su precandidato a diputado por Piura, el abogado Percy Ipanaqué Navarro, quien fue atacado por sicarios.

“Juntos por el Perú exige justicia ante este vil asesinato. Nos solidarizamos con la familia de nuestro compañero Percy Ipanaqué y todos los líderes populares asesinados día a día; nos comprometemos a luchar para que estos execrables hechos no queden en la impunidad”, expresó el partido en un comunicado publicado en sus redes sociales.

En el documento afirman, además, que el abogado fue “víctima de aquellos que veían en él a un potencial enemigo en las próximas elecciones generales”.

El presidente y precandidato presidencial del partido, el congresista Roberto Sánchez, también condenó el crimen y exigió hallar a los responsables.

“Me golpea profundamente la noticia del asesinato del abogado Percy Ipanaqué en Piura. Mi compañero de lucha en Juntos por el Perú, comprometido con la justicia y con las denuncias contra la corrupción. Las primeras versiones señalan que habrían actuado sicarios en este crimen. Desde Juntos por el Perú exigimos una investigación rigurosa e inmediata. El Perú no puede seguir viviendo bajo el miedo. ¡Justicia para Percy!”, escribió en X.

EL CASO

El 28 de noviembre por la tarde, el abogado Ipanaqué conducía su vehículo de placa P1H-114 rumbo al caserío Miraflores, cuando dos hombres en una motocicleta interceptaron su auto y dispararon a corta distancia, lo que provocó su muerte.