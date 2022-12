El exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) José Fernández Latorre dijo que tanto su seguridad como la de su familia corren peligro luego que este martes revelara que recibió pedidos de dinero por parte del sobrino del presidente Pedro Castillo, Rubdel Oblitas, todo con conocimiento del jefe de Estado.

“Yo con estos hechos y otros, sabemos que ahorita mi cabeza corre peligro, más la de mi familia. Hago responsable a todas estas personas que se han mencionado, de lo que pudiese pasar y pido a la fiscal por favor tome en consideración la información que se está brindando y garantice la seguridad de mi familia”, señaló en declaraciones a Panamericana.

El exfuncionario, quien permaneció detenido unos siete días como parte de una investigación al entorno de Pedro Castillo, hizo alusión así a los nombres que mencionó minutos antes en sus revelaciones, como el sobrino del mandatario, Rubdel Paredes, de quien dijo que se le acercó para pedirle, con conocimiento del presidente, montos de 100 mil soles y medio millón de dólares.

Asimismo, mostró audios donde se le oye conversar con el exsubsecretario general del Despacho Presidencial, Beder Camacho, donde este último asegura que hay exfuncionarios del Ejecutivo implicados en la fuga de los sobrinos de Pedro Castillo y Juan Silva, incluyendo a Dimitri Senmache y Juan Carrasco, entre otros.

Fernández Latorre comentó en la entrevista que Rubdel Oblitas tendría poder sobre el presidente Pedro Castillo porque, según le dijo Beder Camacho, podía tener pruebas que impliquen al mandatario en actos de “violencia de género”.

“Imagino, según versiones, se diría porque no puedo aseverar porque no he visto, que había un video grabado del señor Rubdel al presidente de la República que comprobaría un acto de violencia de género hacia su esposa, la primera dama Lilia Paredes. Es la versión. A mí no me consta, (es de mi) interlocutor (Beder Camacho)”, respondió.

Tras difundir esta información, Fernández Latorre cuestionó la permanencia de Pedro Castillo como presidente.

“Después de haber sido detenido habiendo sido un hombre leal con mi país, con Dios, con la sociedad, estar siete días encerrado y ni siquiera mandar a preguntar cómo se encuentra su director nacional de Inteligencia. ¿Qué podemos esperar de esta persona? [...] Después de todo lo que he visto, particularmente creo que nuestro país no se merece una persona que esté encabezando la presidencia de la República”, aseveró.