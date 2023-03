Luego de que el Diario El Comercio reveló que el exjefe de Migraciones, Jorge Fernández Campos, se habría reunido en dos ocasiones con Jorge Hernández, “El Español”, este primero señaló que “no recuerda” encuentro o visitas que se hayan realizado en la institución. Según el referido medio, el investigado obtuvo un documento migratorio temporal tras la nombrada reunión.

“Lo que ha revelado El Comercio es que el señor Jorge Hernández acudió dos veces a Migraciones, no que se haya reunido con el superintendente. Cuando el periodista de EC (Óscar Libón) me preguntó le dije que no recuerdo las reuniones ni esas visitas (...) Ese despacho está compuesto por el superintendente, por asesores del superintendente”, indicó Jorge Fernández a RPP.

Un detalle que resaltó Jorge Fernández Campos es que cuando se produce el golpe de Estado de Pedro Castillo, él renunció de manera inmediata por sus “convicciones democráticas”.

“No recuerdo (si me reuní con ‘El Español’), yo atendía a todas las personas. Hemos tenido una política de puertas abiertas y el periodismo siempre ha sido una buena fuente para saber con quién nos reuníamos. En ese momento, esa persona no estaba identificada como un posible agente de Pedro Castillo”, sostuvo el exjefe de Migraciones.

“Incluso, todos los ministros que han trabajado en la época en que era superintendente saben bien que no he aceptado ningún tipo de presión. Incluso con alguno de ellos he terminado peleado. Cuando un funcionario (…) pedía algún favor, a todos los he mandado bien lejos”, agregó.

Sobre el documento migratorio para ‘El Español’, Fernández Campos aseguró que su despacho no se encargaba de ese tipo de trámites.

“Lo que él está afirmando es que el día de la visita se le dio el trámite (…) Esa visita no está acreditada que haya sido al despacho del superintendente (...) El despacho del superintendente no se hace cargo de los trámites (…) Lo que aquí es muy claro es que había un trámite (...) en mayo y que continuó hasta agosto y posterior”, detalló.