El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, anunció la conformación del Comité Académico de Expertos y de Apoyo Electoral que estará integrado por los peruanos Lieneke María Schol Calle y Pedro Alfredo Astudillo Paredes.

También lo conforman José Inostroza Lara (Chile), José Clastornik (Uruguay), y Vanessa Santo Domingo Cruz (Estados Unidos).

En el caso de Schol Calle, ella fue ministra de Producción en enero de 2018 durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.

Su gestión duró aproximadamente tres meses, hasta la renuncia de Kuczynski junto a su Gabinete liderado por Mercedes Araoz, el 23 de marzo de ese año, por la presunta compra de votos a congresistas en el Caso Mamanivideos.

Asimismo, según su Declaración Jurada de Intereses de 2025, Schol forma parte de directorios de empresas como Alicorp S.A.A, Scotiabank Perú, Promigas Perú, Gases del Pacífico, Gases del Norte del Perú y la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).

Además es miembro del directorio de la Cámara de Comercio de Lima, y consejera en el Ministerio de Educación.