El exministro de Trabajo, Freddy Solano, afronta dos investigaciones en el Ministerio Público por presunto acoso sexual, además de la denuncia por la presunta presentación de un certificado laboral falso que motivó su salida del gabinete ministerial.

Según la Unidad de Investigación de Canal N, las investigaciones corresponden a hechos que habrían ocurrido en 2025, cuando Solano se desempeñaba como director ejecutivo del Programa Contigo, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

Asimismo, se cuestiona que estas indagaciones no fueron consignadas de manera detallada en su declaración jurada al asumir el cargo.

De acuerdo al informe periodístico, una de las denuncias recoge el testimonio de una trabajadora, quien afirma que el entonces funcionario le habría realizado insinuaciones de carácter sexual y comentarios vinculados a la obtención de beneficios laborales, como contratos de servicios y plazas CAS, aprovechando su posición de autoridad. Estos hechos forman parte de la investigación fiscal en curso.

El Ministerio Público inició diligencias preliminares por un plazo de 120 días y notificó a Solano el pasado 13 de mayo. Posteriormente, la Fiscalía rechazó un pedido de la defensa para anular las investigaciones. Además, una diligencia programada en Medicina Legal, que incluía la realización de una cámara Gesell, fue reprogramada para setiembre.

Las dos denuncias por presunto acoso sexual fueron presentadas por diferentes mujeres durante 2025 y también son materia de procedimientos administrativos disciplinarios en el Midis.

Ambos casos continúan en investigación, mientras el exministro enfrenta también cuestionamientos por la presunta falsificación de documentos para acceder a cargos públicos.