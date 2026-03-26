El Gobierno dispuso la designación de Hugo Begazo como nuevo presidente ejecutivo de Devida, en una decisión orientada a renovar la conducción de la política antidrogas. La medida se oficializó este jueves a través de la Resolución Suprema Nº 123-2026-PCM como parte de los cambios impulsados por el Ejecutivo en diferentes entidades del Estado.

La llegada del exministro se produce en un contexto marcado por desafíos persistentes en la lucha contra el narcotráfico. La institución que ahora encabeza cumple un rol central en la lucha para reducir cultivos ilícitos promover el desarrollo alternativo.

Experiencia de Hugo Begazo

El nuevo titular cuenta con experiencia previa en el sector público, especialmente en áreas vinculadas a seguridad y orden interno. Su perfil fue considerado relevante para enfrentar escenarios complejos en zonas donde operan economías ilegales, según indica el documento oficial.

La entidad bajo su conducción tiene entre sus principales funciones coordinar acciones con distintos niveles de gobierno. Además, debe implementar programas orientados a ofrecer alternativas sostenibles a poblaciones vulnerables.

El cambio en la dirección se da en medio de evaluaciones sobre la eficacia de las políticas aplicadas en los últimos años. Diversos sectores han planteado la necesidad de reforzar la presencia estatal en territorios estratégicos.

En este escenario, la nueva gestión tendrá el reto de mejorar la ejecución de programas y optimizar recursos disponibles. También deberá fortalecer la cooperación con instituciones encargadas del control y la interdicción.

La conducción de Devida resulta clave para sostener una política integral frente al narcotráfico. El desempeño del alto funcionario impactará directamente en la estabilidad de diversas regiones del país.