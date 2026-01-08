El exministro del Interior, Remigio Hernani, sostuvo que el estado de emergencia no es una solución efectiva frente a la inseguridad ciudadana si no va acompañado de una estrategia integral basada en inteligencia e investigación criminal.

Si bien reconoció que esta medida amplía la capacidad operativa de la Policía, advirtió que sus efectos son temporales y no generan resultados sostenibles.

En entrevista con Canal N, Hernani cuestionó que el Gobierno haya destinado un número reducido de agentes para enfrentar la extorsión en Lima y Callao, cuando -según indicó- se necesitan al menos 1.500 efectivos especializados distribuidos estratégicamente.

En ese sentido, propuso restablecer la Policía de Investigaciones del Perú (PIP) como una entidad autónoma, con escuela propia y formación técnica de detectives, incluso incorporando bachilleres universitarios y policías en retiro como asesores en inteligencia.

Asimismo, denunció presuntos actos de corrupción en las escuelas policiales, como pagos ilegales para el ingreso, y el uso indebido de fondos de inteligencia, lo que -afirmó- afecta la moral y disciplina institucional.