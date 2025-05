En medio de la audiencia del juicio oral contra Pedro Castillo y otros por el golpe de Estado ocurrido en diciembre de 2022, el Ministerio Público señaló que se inició una investigación contra el exministro de Defensa Gustavo Bobbio por los mismo hechos.

Así lo anunció el fiscal Edward Casaverde Trujillo, de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, por un reclamo que realizó el exministro Willy Huerta, procesado junto al exmandatario por el presunto delito de rebelión.

Huerta pidió permiso para ausentarse del juicio oral el 19 de junio ya que fue citado por la Fiscalía, pero no por el juicio oral que afronta, sino como testigo de otra carpeta.

“Han aperturado una nueva carpeta fiscal 353-2023 creo contra el señor exministro de Defensa Emilio Bobbio en razón que también se le está investigando por el delito de rebelión, y yo no entendía porque ya estamos en juicio oral. Me dicen ‘Lo que pasa es que hemos tenido evidencia que él también estuvo en este delito’. Y yo digo, entonces, ¿no se llevó una investigación preparatoria con relación a esto? No fueron esclarecidos los hechos de diciembre?”, expresó.

A dicho reclamo se sumaron los abogados de Betssy Chávez, Pedro Castillo y Aníbal Torres. La letrada de Chávez señaló su preocupación por dichos hechos y los calificó como una vulneración del debido proceso.

“Yo me acabo de enterar en estos momentos y nos causa preocupación. No entendemos cómo se está investigando el delito de rebelión que ahora sí involucra al exministro de Defensa Gustavo Bobbio (...) cuando estamos terminando un juicio oral. Es una falta de respeto y una acción prevaricadora”, indicó.

Tras ello, el fiscal Casaverde sostuvo que cuando terminó la investigación en su despacho elevó un informe a la Fiscalía sobre Bobbio porque se trataba de un exministro.

“Recientemente la Fiscalía de la Nación ha decidido aperturar una investigación en relación al informe por la condición de proceso especial al que se adscribe este tipo de investigaciones. Nuestro despacho supremo no está llevando a cabo ninguna investigación paralela. La fiscalía que está realizando esta investigación es la Fiscalía de la Nación a raíz del informe emitido en su momento por nuestro despacho”, refirió.