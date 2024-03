El extitular del sector Defensa, Jorge Chávez Cresta, declaró que jamás recibió alguna orden ni ejerció poder alguno, para recomendar o contratar a Yaziré Pinedo.

“Quiero reafirmar nuevamente a raíz del conocimiento que he tenido de las declaraciones de la señorita Yaziré Pinedo (...) que en ningún momento he recibido, ni he ejercido, mi actuar como ministro de Defensa, para recomendar su permanencia o su contratación”, expresó Jorge Chávez para Canal N.

Cabe mencionar que, durante la entrevista, Jorge Chávez Cresta evitó dar algunas opiniones sobre el caso de Alberto Otárola y su vinculación con Yaziré Pinedo

“He escuchado este tipo de lamentables informaciones, creo que estas deben ser corroboradas. Hablar sobre presunciones no sería responsable de mi parte”, expresó.

Yaziré Pinedo niega haberse contactado con exministro Jorge Chávez: “Nunca lo he visitado ni he hablado con él”

Yaziré Pinedo se pronunció, durante una entrevista con Canal N, para negar cualquier contacto con el exministro Jorge Chávez.

Asimismo, la joven aclaró que sus contactos fueron César Figueredo, exdirector ejecutivo de Cofopri, y el expresidente Martín Vizcarra.

“Yo no he tenido contacto con el exministro, nunca lo he visitado, mucho menos he hablado con él, porque el intermediario de mi contratación fue directamente con el señor Figueredo y el señor Vizcarra”, declaró.