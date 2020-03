El ex ministro de Energía y Minas, Jorge Merino Tafur, se convirtió en colaborador eficaz como parte de la investigación preparatoria que se sigue a la ex primera dama Nadine Heredia, y otros nueve ex funcionarios del gobierno humalista por el caso Gasoducto Sur Peruano.

Correo accedió al acta de transcripción de la declaración del aspirante a colaborador eficaz (con el código 02-2020) ante la fiscal del Equipo Especial, Geovana Mori, que investiga este caso.

En el documento se deja constancia que Jorge Merino renunció a la reserva de su clave antes citada.

“Un día sábado, Jorge Merino es convocado para que se presente nuevamente a Palacio, a eso de las 10:00 de la mañana, entonces se acercó al despacho del Presidente, pero como no estaba fue conducido a la oficina de Nadine Heredia”, dijo Merino ante la fiscal Mori el pasado 6 de marzo.

“Nadine Heredia -prosiguió- recibió a Jorge Merino, lo saludó y luego le dijo que quería encargarle el despacho de Energía y Minas”.

El exministro contó a la Fiscalía que “le sorprendió la propuesta de Heredia y le preguntó si el presidente Humala estaba al tanto de esta decisión.

“(...) ella dijo que, efectivamente, el Presidente iba a oficializar la propuesta más tarde”, detalló Merino.

Luego, el exfuncionario retornó al despacho presidencial en donde encontró a Humala junto al entonces premier Oscar Valdés, quienes le comunicaron dicha medida.

LO ECHA. Asimismo, Jorge Merino señaló que un día antes de brindar su declaración ante el Ministerio Público -programada para el 16 de abril del 2018-, Wilfredo Pedraza, abogado de Nadine Heredia, lo llamó para decirle que no mencione a su patrocinada durante su gestión como ministro.

“A lo que Jorge Merino accedió y, erróneamente, declaró ante la Fiscalía que no había tenido comunicación con Nadine Heredia. Inclusive, en una de las declaraciones (...), el abogado Pedraza participó en una de las diligencias para asegurarse de que Jorge Merino no hablara sobre las coordinaciones que realizaba con Nadine Heredia”, contó.

El testimonio del exministro corroboraría la imputación de la Fiscalía sobre la ex primera dama, a quien se le imputa haber sido funcionaria de “facto”, por delegación de su esposo Ollanta Humala, para tomar decisiones de la organización criminal a fin de favorecer a Odebrecht con la concesión del proyecto gasífero, valorizado en $7 mil millones.