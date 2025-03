El exministro Juan José Santiváñez estuvo esta noche en una ceremonia de despedida en el Mininter. Se observan en las imágenes que su sucesor, Julio Díaz Zulueta, al igual que el comandante general de la PNP, Víctor Zanabria, acudieron al evento.

Santiváñez ofreció unas palabras y agradeció por un video donde resumieron el trabajo que realizó durante 10 meses como titular del Mininter.

“Me siento conmovido por el video que acaban de transmitir, un video que creo recoge muchas de las cosas que hemos trabajado juntos con todo el equipo que me ha acompañado en esta travesía de 10 meses, donde no solamente procuramos establecer políticas de seguridad ciudadana de la mano de todos ustedes, de las juntas vecinales, organizaciones de base, de la Policía Nacional del Perú”, sostuvo.

Julio Díaz Zulueta es el nuevo ministro de Interior en reemplazo de Juan José Santiváñez

La presidenta Dina Boluarte tomó juramento hoy a Julio Díaz Zulueta, exviceministro durante la gestión de Juan José Santiváñez, como nuevo titular del Ministerio del Interior.

Diaz Zulueta, de acuerdo a la página de gob.pe, tiene experiencia en seguridad ciudadana y gestión pública. Asimismo cuenta con más de 40 años de servicio en el sector público.

Licenciado en Educación con especialidad en Lengua y Literatura y bachiller en Administración y Ciencias Policiales, el flamante ministro cuenta con dos maestrías: una en Defensa y Desarrollo Nacional (CAEN) y otra en Administración, Ciencias Policiales y Gestión Pública.

Díaz Zulueta es autor del libro “Relatos de Éxito de un Comisario”, publicado por la Editorial IDÉELE, y ha sido reconocido por su destacada gestión, obteniendo el premio a la Comisaría del Año en 2001 y siendo finalista en múltiples ocasiones en los premios de Buenas Prácticas en Gestión Pública.

Además de su experiencia policial, ha ejercido como docente en la Escuela Nacional de Formación Profesional y asesor de seguridad ciudadana en gobiernos regionales.