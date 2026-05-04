En una reciente entrevista, Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), intentó evadir responsabilidad sobre la demora en la instalación de mesas de sufragio el día de las elecciones.

Al ser consultado por diario El Comercio sobre lo dicho por Piero Corvetto, entonces presidente del Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), quien afirmó el viernes 10 de abril que el proceso electoral estaba garantizado, Burneo apeló a que “Corvetto mintió”

“El 11 de abril seguimos advirtiendo la demora. La respuesta de la ONPE fue ´ya lo solucioné, a las 12 de la noche llega todo el material”, dijo.

Sin embargo, para expertos consultados por Correo, el máximo representante del organismo electoral sí tiene responsabilidad en los hechos ocurridos el 12 de abril.

Burneo, presidente del JNE, dijo que Piero Corvetto, ahora exjefe de la ONPE, "le mintió a todos". Foto: Andina.

ANÁLISIS

Para José Tello, experto en temas electorales, Burneo no solo debió haberse quedado con las declaraciones que dio Corvetto sobre las garantías del proceso electoral, sino que debió desplazar a sus fiscalizadores a nivel nacional para garantizar que el material electoral se haya distribuido en todos los puntos.

“Claro que sí tiene responsabilidad. La fiscalización y la garantía de la legalidad la tiene el JNE, no la ONPE”, indicó.

Desde el punto de vista del exministro, Burneo no actuó de buena fe, además, incumplió con su deber funcionar.

“Él no puede creer solo porque el señor Corvetto haya dicho que todo está en orden. Me sorprende la manera en que está acomodando las cosas, porque él también es responsable”, cuestionó.

Jorge Jáuregui, abogado en derecho electoral, se pronunció en el mismo sentido.

“Al señor Corvetto y Burneo les alcanza la responsabilidad política, más no administrativa. Los jefes son los que asumen los cuestionamientos”, precisó el experto.

En ese sentido, mencionó que el JNE envía fiscalizadores para supervisar el material electoral siguiendo la planificación que realizó la ONPE.

“El JNE debe ser un garante de la voluntad popular. No es portavo de las posiciones de alguna candidatura presidencial en particular”, aclaró.