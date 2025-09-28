En declaraciones a Exitosa, el exjefe de la Brigada Especial contra el Crimen de Lima Norte, y comandante PNP en situación de retiro, Francisco Ribadeneyra Gilbonio, afirmó que el entonces ministro del Interior, Juan José Santiváñez, habría intervenido para sacarlo de la institución cuando estaba muy cerca de atrapar al delincuente Erick Moreno Hernández, ‘El Monstruo’, cabecilla de la organización criminal “Los Injertos del Cono Norte”.

Su pase al retiro habría sido una decisión deliberada para apartarlo de las pesquisas contra el malhechor.

“Ordenan sacarme de en medio porque yo estaba detrás de los pasos de este sujeto”, aseguró.

Ribadeneryra fue pasado a la situación de retiro en diciembre de 2024.

“No quisiera decirlo pero era ministro del Interior el señor Santiváñez (...) que tuvo conocimiento de esta operación y nunca la apoyó (...) Ahora se jacta diciendo que esta operación (captura del “Monstruo” en Uruguay) se inició en su gestion cuando ya vemos que no es así; es una mentira, un cinismo único de ese señor”, refirió.

Según Ribaneyra, la red de protección a ‘El Monstruo’ involucraba a policías, autoridades municipales y dirigentes de construcción civil, entre otros.

VERSIÓN

En su oportunidad, el entonces ministro del Interior, Juan José Santiváñez, informó que Ribadeneyra fue pasado al retiro, en realidad, “porque no tenía mayores expectativas dentro de su institución; una persona que tenía diez años en el grado, absolutamente limitado. No tiene una carrera profesional destacable”.

“Lamento mucho que esté faltando a la verdad. Es informacion absolutamente falsa. Jamás hemos tenido conocimiento del tema. Es más, yo lo invitaría a mostrar algún documento de inteligencia, hoja de ruta que pueda acreditar lo que dice”, remarcó.