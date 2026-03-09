El congresista José Jerí compartió un mensaje en redes sociales tras la aprobación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2026-2028. El exmandatario dirigió sus palabras al presidente interino José María Balcázar para resaltar la relevancia de robustecer las instituciones públicas.

El legislador publicó el contenido poco después de la formalización del instrumento de política estatal. En esa línea, enfatizó que su implementación efectiva depende de las competencias del aparato estatal peruano.

Jerí consideró que los grupos responsables de la ejecución juegan un rol determinante en los resultados y subrayó la necesidad de que cuenten con estímulos adecuados para operar.

El congresista sostuvo que conviene potenciar las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y demás entidades vinculadas. Por ello, expresó su apoyo explícito al actual jefe de Estado con un reconocimiento personal. En la publicación compartida, incluyó una reflexión sobre el vínculo entre motivación grupal y utilidad práctica del esquema.

Jerí lanza críticas a sus opositores

Jerí aprovechó su mensaje para criticar a quienes afirman que derogar leyes específicas resuelve la inseguridad ciudadana. Bajo esa línea, llamó “fariseos” a los defensores de esa posición por considerarla simplista e insuficiente. Como se recuerda, el propio congresista fue cuestionado por votar a favor de varias normas consideradas como “leyes pro-crimen” durante su período legislativo. Entre las más comentadas se encuentran:

Ley 32108 : Modifica definición de organización criminal y exige abogado en allanamientos, entorpeciendo operativos policiales y fiscales.

: Modifica definición de organización criminal y exige abogado en allanamientos, entorpeciendo operativos policiales y fiscales. Ley 32054 : Impide acusar penalmente a partidos políticos como organizaciones criminales, protegiendo posibles aportes ilícitos.​

: Impide acusar penalmente a partidos políticos como organizaciones criminales, protegiendo posibles aportes ilícitos.​ Ley 32326 : Eleva requisitos para extinción de dominio, complicando decomiso de bienes de narcotráfico, sicariato o corrupción.

: Eleva requisitos para extinción de dominio, complicando decomiso de bienes de narcotráfico, sicariato o corrupción. Eliminación detención preliminar: Sin flagrancia, impide capturas preventivas de delincuentes.

Otra crítica que enfrentó el exjefe de estado es que durante su gestión, el Plan de Seguridad no llegó a promulgarse y se pospuso su presentación en al menos 3 ocasiones.