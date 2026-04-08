El expresidente Ollanta Humala solicitó participar en la audiencia que evaluará posibles sanciones contra los jueces que ordenaron su prisión anticipada.

El pedido fue presentado ante la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, indicando que intervendrá en calidad de agraviado directo para exponer los efectos de dicha medida en sus derechos.

La solicitud fue dirigida a la magistrada Carmen Yahuana Vega. En el documento, Ollanta Humala señaló que tomó conocimiento de la audiencia a través de su defensa legal y pidió un espacio de diez minutos para ejercer su defensa material. La diligencia está programada para el próximo 30 de abril.

La audiencia analizará eventuales sanciones contra los magistrados Nayko Coronado Salazar, Juana Caballero García y Max Vengoa Valdiglesias, quienes dispusieron la ejecución anticipada de la pena en su contra.

El caso se encuentra actualmente en evaluación administrativa.

La Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial ha calificado las presuntas faltas como muy graves, por lo que este proceso determinará si existen responsabilidades disciplinarias en la actuación de los jueces involucrados.

Precisamente, a través de sus redes sociales, el exmandatario Ollanta Humala informó que la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial convocó a la audiencia para evaluar sanciones contra los tres jueces.

“A través de mi defensa, he tomado conocimiento que la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (ANC-PJ) convocará para este jueves 30 de abril la audiencia para determinar la sanción que impondrá a los magistrados Nayko Coronado, Juana Caballero y Max Vengoa, a raíz de la investigación que realizó esta oficina de control y que tipificó como MUY GRAVES las faltas cometidas por estos tres jueces, al disponer la ejecución inmediata de prisión efectiva con un adelanto de sentencia”, se lee.

“Estoy solicitando a la ANC-PJ tener la oportunidad de participar en dicha audiencia, en mi calidad de agraviado directo”, agrega el exmandatario.