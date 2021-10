La exsuperintendenta de Migraciones, Roxana del Águila, negó que durante su gestión haya tenido algún conocimiento sobre los reglajes que se habrían realizado a diversas personas cuando pasaban por el control migratorio y que fueron denunciados en un informe periodístico este domingo 17 de octubre.

“No conocía, no tomé conocimiento, no había forma que a mí me pudieran pasar (esa información) puesto que este grupo lo han formado inspectores. No sé quiénes son los inspectores, tienen un grupo en el que existe un coordinador, un supervisor”, aseguró en una entrevista a Exitosa esta mañana.

Migraciones informó este domingo 17 que dispuso el inicio de una investigación interna que busca sancionar y separar a los trabajadores implicados en el uso indebido de información al realizar capturas de la ficha de vuelo en el que aparecen detalles y datos personales de diversos ciudadanos, entre ellos varios políticos y periodistas.

El programa Punto Final reveló que un grupo de trabajadores de Migraciones en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez hacía capturas de imagen de la información personal y migratoria de políticos y periodistas, a la cual los empleados acceden cuando el pasajero entrega su pasaporte.

Del Águila aseguró que ella también fue objeto de esta toma de información que habría sido compartida por los inspectores de Migraciones.

“Al hacer la indagación, encuentro que yo también aparezco en esas fotos y que no se había difundido. Me han pasado una foto donde yo había pasado control migratorio también [...] En mi caso particular estimo que era para que sepan que había pasado el control migratorio. No tengo la menor idea, no es parte del proceso regular”, aseguró.

Sobre lo que manifestó el ministro del Interior, Luis Barranzuela, ante la Comisión de Presupuesto del Congreso acerca de que este reglaje habría iniciado en enero según información preliminar que le habían remitido, la exjefa de Migraciones señaló que no tenía información al respecto sino hasta el domingo 17 de octubre. Ella dejó el cargo el 29 de setiembre.

“No tengo la certeza de qué fecha se procedió con este tipo de actividades internas y por qué estas actividades que se han iniciado tiempo atrás se conocen cuando ya no estoy en el cargo [...] Aquí corresponde no solo una acción administrativa de investigación interna, sino también una investigación del Ministerio Público”, concluyó.

