El exviceministro del Interior, Julio Corcuera, advirtió este jueves sobre el proceso electoral que vivirá el Perú en 2026. En diálogo con Exitosa, aseguró que será “el más violento en términos de criminalidad de nuestra historia”, subrayando que la situación de inseguridad se ha agravado drasticamente en los últimos años.

La declaración se produjo tras conocerse el ataque ocurrido en la localidad de Sausal, distrito de Chicama, provincia de Ascope, donde sicarios irrumpieron en un evento navideño organizado por la municipalidad local.

“Estamos frente a un proceso electoral, y me apena decirlo, que va a ser el más violento, en términos de criminalidad, en nuestra historia”, señaló Corcuera en Exitosa.

Regidora asesinada durante chocolatada navideña

Como se recuerda, este jueves por la tarde se produjo un ataque que tuvo como objetivo a la regidora Elena Rojas, quien recibió varios disparos mientras se desarrollaban concursos escolares frente a la iglesia del pueblo. Los sicarios ejecutaron el atentado hiriendo a varios niños que asistieron a la actividad infantil.

En un primer momento se informó que tres niños resultaron heridos por los disparos. Sin embargo, el Gobierno Regional de La Libertad confirmó horas después que fueron siete los menores lesionados durante la balacera. Minutos después del atentado, la regidora perdió la vida pese a los esfuerzos del personal médico que intentó salvarla.

La entidad regional expresó sus condolencias a los familiares de la autoridad asesinada y condenó los hechos que golpean a la región. Asimismo, agradeció la rápida respuesta del SAMU que atendió a los heridos en el lugar.

Sicarios actúan sin escrúpulos

En ese contexto, Corcuera sostuvo que los sicarios no tienen reparos en ejecutar sus ataques durante eventos familiares. Además, señaló que la violencia criminal ha alcanzado niveles que superan cualquier límite ético o moral.

El exviceministro recordó que, aunque en Lima los casos de extorsión han crecido de manera alarmante en los últimos años, en el norte del país la situación se arrastra desde hace más de dos décadas y se ha intensificado significativamente en el último decenio.

“Esto es recurrente. A veces no se tiene la cobertura debida, la situación en el norte es bastante más grave de lo que podemos imaginar”, precisó Corcuera.